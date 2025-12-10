聯名三麗鷗大耳狗喜拿萌翻天，CoCo都可表示，今（10）日周三好友日，全台門市「QQ鮮奶茶L 第二杯10元」，「買一送一」Uber Eats、foodpanda外送優惠，三大手搖飲料優惠搶先看。先喝道表示，雙12「英式太妃風味伯爵厚奶霜」第二杯半價。《NOWNEWS今日新聞》記者整理雙12手搖飲料優惠，本文提供給讀者一次掌握。
CoCo都可：買一送一！今QQ鮮奶茶第二杯10元 雙12三大優惠
CoCo都可聯名三麗鷗大耳狗喜拿，超萌杯身掀起大家搶喝，雙12「買一送一、第二杯10元」手搖飲料優惠一次看：
◾️今全台門市「QQ鮮奶茶第二杯10元」！CoCo都可表示，今12月10日周三好友日，於官方LINE領券、都可訂線上點單自取，憑券可享「QQ鮮奶茶L 第二杯10元」！2杯才85元優惠價、相當於一杯42.5元，划算推薦咀嚼控。
提醒大家，每人可獲得2張優惠券，限第2、4杯可享折扣；糖度、溫度可以自由選擇；活動數量有限，各店售完為止，優惠恕不併用。
◾️CoCo「手搖飲料買一送一」兩大外送優惠！即日起至12月16日，Uber Eats外送點得到「QQ奶茶(L)、四季珍椰青(L)買一送一」；即日起至2026年1月7日，foodpanda「日焙珍珠奶茶L買一送一」外送優惠。
提醒大家，優惠活動限同品項、同糖冰，外帶自取不適用，部分門市不參與本活動，數量有限售完為止；實際活動詳情及辦法以APP及官網結帳頁面顯示為主；CoCo都可保留調整本活動內容之權利。
先喝道：雙12「英式太妃風味伯爵厚奶霜」第二杯半價！
先喝道表示，冬季新品「太妃厚奶霜系列」開賣即熱銷，迎接雙12購物節，12月12日限定先喝道全台門市，開喝「英式太妃風味伯爵厚奶霜」第二杯半價！以佛手柑清香為基底的英式太妃風味伯爵厚奶霜，融合香甜綿密的太妃奶霜、再搭配椪糖脆脆，增添層次與口感。
提醒大家，每人限購2組；限現場／你訂自取（優惠活動不合併使用）；數量有限售完為止。
資料來源：三麗鷗、CoCo都可、Uber Eats、foodpanda、先喝道
