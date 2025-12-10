我是廣告 請繼續往下閱讀

在全球供應鏈重組與企業南向布局趨勢下，台灣製造業者持續加碼投資越南市場。竣邦公司宣布調整原先設廠規劃，將新廠址由平福省改至同奈省，顯示企業對越南南部產業聚落與交通優勢的高度重視。竣邦執行長蕭志偉表示，越南新廠用地已完成購買，廠房設計也已規劃完成，目前正進入環境影響評估審查階段，若程序順利，近期即可動工興建。整體工程預計於2026年底完工，並規劃於2027年第1季進入試營運階段。此次投資案由竣邦與香港華陽控股共同投資設立越南子公司，雙方將攜手深化東南亞市場布局，並透過當地生產基地，提升整體製造彈性與區域供應鏈整合能力，強化企業在國際市場的競爭力。蕭志偉指出，調整設廠地點主要考量同奈省鄰近胡志明市港口與工業區聚落，無論在物流運輸、產業上下游整合，或人力資源取得上，都具備更成熟的條件，有助於新廠未來快速量產與出貨。法人分析，竣邦此次在越南設廠，不僅可分散單一市場風險，也有助於因應國際客戶對產地多元化與即時交付的需求。隨著越南製造業基礎持續擴大，未來有望成為公司重要的海外生產據點之一。隨著新廠逐步推進，竣邦在東南亞的營運版圖也將正式成形，未來除可就近服務區域客戶，也可進一步串聯全球供應鏈。此一投資布局不僅是產能擴張的重要里程碑，更象徵公司邁向國際化發展的新階段。竣邦今年積極拓展新客戶，目前Under Armour品牌正進行轉型，未來持續增加流行元素，雙方正擴大合作；與Alo Yoga 與CARHARTT 持續提升合作開發能量；美國高成長品牌 VUORI 今年在北美拓展至100家門市，明年預計再新增100家並進軍亞洲，竣邦已成為其主要平織供應商。