現在房租高漲、生活成本增加，每次領到薪水，扣掉房租、生活費就空了，要如何存錢呢？有理財專家表示，有5個「破財習慣」要趕快改掉，像是不處理買錯的商品、使用傳統儲蓄帳戶、習慣用簽帳金融卡、商品打折就買，1年下來也能累積不少存款。
根據美國媒體《CNBC》報導，一名29歲的芝加哥理財專家阿羅卡（Michela Allocca），已經累積70萬美元（約新台幣2182萬元）的淨資產，她表示日常生活中，有5個隱形破財習慣應該改掉。
1、不處理買錯的商品
網路購物已經是日常買東西的重要方式，不過網購因為沒有先看到商品的樣子，有機會買到自己不滿意的東西，加上退貨手續很麻煩，讓不少人乾脆就不退了。阿羅卡對此指出，買了東西不用最浪費，如果不退貨，就像把錢丟進馬桶裡，所以她會堅持退回不需要的商品取得退款，就算要支付運費也沒關係。
2、使用傳統儲蓄帳戶
阿羅卡表示，銀行一般的儲蓄帳戶利率通常很低，建議把錢存在利率高的儲蓄帳戶中。另外，還有內行人表示，不要小看銀行跨行的手續費，因為一次可能就是10到15元，1個月房租、水電費、信用卡費、日常轉帳就要好幾次，手續費加起來說不定都可以買1杯手搖了，現在一些銀行有提供免費轉帳次數，可以好好把握。
3、習慣用簽帳金融卡
如果日常生活都是使用信用卡，建議不要使用簽帳金融卡，因為通常信用卡才有回饋，阿羅卡表示，不管是哩程回饋或是現金回饋，都是進一步利用已經花掉的錢。
4、商品打折就下單
若是因為有打折就買了不需要的東西，那其實沒有省錢，阿羅卡指出，她只購買所需要的物品，確保支出符合自己的財務目標，建議取消商店的促銷電子郵件和簡訊。許多商店也會推出滿額贈、滿額打折活動，如果為了湊滿額買了不需要的商品，那也是浪費。
5、沒有養成記帳習慣
記帳相當重要，記錄每天的開銷，可以了解自己的錢花在哪，定期檢視哪項支出可以減少，確保支出金額符合預算。
資料來源：阿羅卡
我是廣告 請繼續往下閱讀
1、不處理買錯的商品
網路購物已經是日常買東西的重要方式，不過網購因為沒有先看到商品的樣子，有機會買到自己不滿意的東西，加上退貨手續很麻煩，讓不少人乾脆就不退了。阿羅卡對此指出，買了東西不用最浪費，如果不退貨，就像把錢丟進馬桶裡，所以她會堅持退回不需要的商品取得退款，就算要支付運費也沒關係。
阿羅卡表示，銀行一般的儲蓄帳戶利率通常很低，建議把錢存在利率高的儲蓄帳戶中。另外，還有內行人表示，不要小看銀行跨行的手續費，因為一次可能就是10到15元，1個月房租、水電費、信用卡費、日常轉帳就要好幾次，手續費加起來說不定都可以買1杯手搖了，現在一些銀行有提供免費轉帳次數，可以好好把握。
3、習慣用簽帳金融卡
如果日常生活都是使用信用卡，建議不要使用簽帳金融卡，因為通常信用卡才有回饋，阿羅卡表示，不管是哩程回饋或是現金回饋，都是進一步利用已經花掉的錢。
4、商品打折就下單
若是因為有打折就買了不需要的東西，那其實沒有省錢，阿羅卡指出，她只購買所需要的物品，確保支出符合自己的財務目標，建議取消商店的促銷電子郵件和簡訊。許多商店也會推出滿額贈、滿額打折活動，如果為了湊滿額買了不需要的商品，那也是浪費。
記帳相當重要，記錄每天的開銷，可以了解自己的錢花在哪，定期檢視哪項支出可以減少，確保支出金額符合預算。
資料來源：阿羅卡