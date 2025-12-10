我是廣告 請繼續往下閱讀

▲費玉清（如圖）2020年宣布封麥正式退休，現年70歲的他消失螢光幕前許久。（圖／NOWnews資料照）

70歲費玉清消失5年！低調近況曝光

▲費玉清（如圖）捐出100萬善暖並給予祝福，令人感動不已。（圖／翻攝自費玉清、徐文良臉書）

歌手費玉清（小哥）1977年出道，唱歌了40數載，2020年宣布封麥正式退休，現年70歲的他消失螢光幕前許久，近日其近況曝光，原來費玉清私下捐出100萬給流浪動物之家「徐園長護生園」，低調不欲人知，不過園方將他的暖舉及祝福公開，費玉清喊道：「謝謝你們長期以來無怨無悔地在第一線照顧著流浪動物，任務充滿了艱辛與挑戰！」令人備感窩心。近日，「徐園長護生園」臉書粉絲專頁曬出1則貼文，指出收到費玉清捐款100萬的消息，園方感激涕零：「費玉清先生也希望藉由他的拋磚引玉，能讓更多人來關注流浪動物，也希望大家能夠和小哥一樣，繼續支持我們，讓我們能夠照護好園區5千多個生命，繼續幫助更多的生命！」費玉清也留言給園方，「謝謝你們長期以來無怨無悔地在第一線照顧著流浪動物，任務充滿了艱辛與挑戰，你們的努力承載著對這些孤苦生命的尊重與守護，每一隻被救援、治癒及收留的生命，都是因為你們而有了溫飽，而改變了命運！」並謙虛地指說捐款僅是微薄心意，盼盡上一份心力。事實上，這已不是費玉清首次捐款，業者表示，對方已經連續數年幫助園區，希望藉由其影響力行為，能夠號招更多人關注流浪動物議題，不少人看見此舉後，被費玉清深深打動，「小哥真的很有愛心、超級感動」、「這種行善是不求回報，值得敬佩」，並紛紛跟上捐贈善款，相當溫馨。