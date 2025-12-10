我是廣告 請繼續往下閱讀

減重名醫宋天洲，先前爆發「過度醫療」風波，家屬控訴妹妹接受縮胃手術後產生併發症，不僅幾乎無法進食、排氣，甚至意識昏迷被送至外院急診，診斷出腦部病變。衛生局依規開罰15萬元，醫師懲戒委員會更決議自10月27日起，處宋天洲停業4個月，怎料事件才剛告一段落，宋天洲又被爆出，協助女病患開立不實診斷證明詐保，金額達數十萬元，9號遭檢調搜索約談，北檢複訊後諭令宋天洲30萬元交保。根據家屬向媒體投訴，31歲女子體重僅54公斤、BMI僅24，今年4月底在高雄博田國際醫院花費24萬元，接受減重外科醫師宋天洲執刀的縮胃手術，術後出現嚴重併發症，患者出現食不下嚥、營養不良、體重驟降。後續到宋天洲任職的義大大昌醫院回診追蹤，但醫師只說手術成功一切正常，結果女患者體重直線下降，7月中旬因意識昏迷被送至高雄長庚醫院急診，診斷為「胃切除及胃腸繞道術後，維他命B缺乏所致韋尼克氏腦病變」，現在體重只剩37公斤，並且發生早發性失智、情緒不穩等狀況。案經今年10月13日醫師懲戒委員會決議，認定宋天洲未依國際標準指引對多位非病態性肥胖病患施行多項減重手術，確有上述非屬醫療必要之過度治療等行為，要求宋天洲自2025年10月27日起停業4個月，且須完成醫學倫理及醫事法規各10小時繼續教育。衛生局也因未報備支援執業及不實醫療廣告，對他開罰15萬元。事件才剛落幕，如今又爆新爭議。調查局接獲檢舉指出，宋天洲涉嫌為一名張姓女病患開立不實診斷證明，向多家保險公司詐領理賠，涉案金額約數十萬元。台北市調查處9日發動搜索，扣押病歷等相關證物，並約談宋天洲到案。北檢複訊後，依詐欺罪諭令宋天洲30萬元交保，至於涉及詐保的張姓女病患則是5萬元交保。