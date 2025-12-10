一直都有各式活動邀約！

▲王笑笑現身CPB Girls徵選影片宣傳片中，引發外界熱議。（圖／翻攝自微博@CPB中國棒球城市聯賽）

影片曝光引發誤會 粉絲霧煞煞

一直都有各式活動邀約，女孩單純都是接受廠商的邀約去出演而已唷！」她強調這次僅是單次拍攝合作，並非正式加入中國啦啦隊團體，目前也不涉及長期合約。

▲王笑笑向記者澄清，女孩們是接受邀約拍攝活動。（圖／翻攝自王笑笑IG@xiaoxiaow_）

台灣應援文化成熟 女孩發展空間更穩定

▲同樣出現在CPB Girls徵選影片的Amis，過去在中華職棒有著相當大的人氣，本身也擔任過舞蹈總監。（圖／翻攝自微博@CPB中國棒球城市聯賽）

中國棒球城市聯賽（CPB）近日宣布打造全新啦啦隊CPB Girls，6日公開第一波徵選宣傳影片，畫面中出現台灣球迷熟悉的身影，包括味全龍前舞蹈總監Amis（李芝宇）與中信兄弟前人氣成員王笑笑（王媁萁），以及TPBL職籃海神前啦啦隊員小娃，讓不少粉絲以為她們可能前往中國發展，引發社群一片議論。面對外界疑問，王笑笑本人也親自向《NOWNEWS今日新聞》回覆：「CPB Girls的徵選宣傳影片找來四名女孩演出，其中Amis、王笑笑與小娃入鏡更是掀起極高關注度，她們過去在 CPBL都擁有不小人氣，如今突然以穿上中國職棒球衣熱舞的方式出現在徵選影片中，許多粉絲第一時間誤以為她們「確定加入中國啦啦隊體系」。影片在社群平台被瘋狂轉傳，有不少網友猜測CPB是否正在「大手筆挖角」。面對熱議延燒，王笑笑親自向記者澄清：「儘管CPB Girls的成立在兩岸造成不小話題，不少台灣球迷仍普遍認為本土應援環境的成熟度、安全性、社群曝光量與跨產業合作機會，仍是女孩們最難取代的舞台。王笑笑、Amis等前人氣女神在台灣累積的支持度，讓她們即使前往海外拍攝短片，也不會輕易動搖粉絲心中的地位。不少網友留言：「拍影片沒問題，她們能去中國發展的話也支持」、「台灣啦啦隊的影響力就是比其他市場強」。事實上，不少球迷、粉絲最在意的並非前往中國賺錢，而是希望這些作為帶給觀眾熱情、活力與希望的啦啦隊員們，