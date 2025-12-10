我是廣告 請繼續往下閱讀

▲20歲的陸姓男子及21歲的謝姓男子於民宅內玩射龍門，沒想到卻被逼簽本票。（圖／翻攝畫面）

▲警方獲報到場後逮到一名24歲的葉姓男子，另佛牌店老闆以及共犯仍在追緝當中。（圖／翻攝畫面）

新北市淡水區今（10日）一早有網友在社群網站Threads上發文，寫下：「不知道一早又發生什麼事，淡水最近非常不平靜，一次動員10幾位員警圍捕，連鎮暴盾牌都準備了，附近朋友小心安全，辛苦員警們。」只見畫面中，員警全副武裝，持盾牌於地下室入口準備攻堅。傳出疑似有被害人因積欠賭債，遭到3名惡煞擄至北新路附近某棟住商混合大樓的地下室囚禁。警方獲報到場後，將現場2名被害人救出，並逮到一名嫌犯帶回偵訊，另共犯仍在追緝當中，詳細事發原因還有待進一步調查釐清。據了解，這起事件發生在今（10日）上午8時46分許，一名20歲的陸姓男子報案稱和另名21歲的謝姓男子在台北市認識一名佛牌店老闆後，被對方帶到民宅內玩射龍門。怎料，原本老闆稱「好玩有趣就好」，但在場其他人卻改口表示有算錢，並持槍逼迫陸男及謝男分別簽下140萬元、3萬元的本票，扣押兩人身分證，並由24歲的葉姓男子駕車載謝男返回住處取款。新北市淡水分局接獲陸男報案稱有人持槍被擄後，隨即集結大批警力到場展開救援，將警車停放在位於北新路182巷16號前大樓地下室的出入口，兵分多路衝進停車場內，救出陸男以及謝男，並逮到在場的葉男帶回派出所偵辦。現場未發現槍枝及其他違禁物，後續已成立專案小組追查佛牌店老闆的資料以及其餘共犯。