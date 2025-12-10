我是廣告 請繼續往下閱讀

▲民眾黨工梅嬿翎今（10）日遭爆和前球星林劭安有地下情、當小三。（圖／取自梅嬿翎Instagram）

民眾黨發展部專員、知名主播夫妻檔梅聖旻、吳中純的獨生女梅嬿翎今（10）日遭週刊爆料「知三當三」，在黨部宣傳反罷免活動期間幽會已有國手女友的前高中籃球聯賽球星林劭安，高調到民眾黨內人盡皆知，2人甚至一同出席林劭安女友的生日派對，利用「好友關係」掩蓋曖昧情誼，宛如粿粿、王子翻版。對此，林劭安女友陳芷英僅回覆爆料不實，吳中純則怒駁遭抹黑。梅嬿翎今遭《鏡週刊》爆料，今年6月起就和林劭安打得火熱，剛好遇到大罷免，便利用宣傳反罷免出差入住飯店的工作空檔，找林劭安共度春宵，高調到黨內無人不知這段地下情，週刊更流出多張2人對話截圖，林劭安表示要先和女友講完電話才會出門，要梅嬿翎稍等，甚至提到「我好渣，都是遇到妳」、「只有跟妳」、「很愛她（女友）」等。另外，週刊更爆料，林劭安曾在夜店為女友舉辦慶生派對，竟大膽邀請梅嬿翎參加，但2人親暱互動難以遮掩，讓正牌女友氣到當場要走人。週刊報導指出，梅嬿翎因為父親的關係而認識不少體育界人士，前男友還是職籃球星許敬恩。今年6月起，梅嬿翎因緣際會認識林劭安，2人發展出一段情，即便林劭安有穩定交往多年的女友，2人仍暗通款曲，民眾黨內的同事也幾乎都知道梅嬿翎這段知三當三的戀情。根據週刊報導，梅嬿翎高中時就參加台北市政府舉辦的「參與式預算」提案，獲得前市長柯文哲親自頒發感謝狀，梅嬿翎更曾和父母一同出席感恩餐會，直到梅嬿翎大學畢業後，也進入民眾黨工作，至今她的社群媒體上仍有不少工作照，也有和現黨主席黃國昌的合照。針對週刊爆料，吳中純今也火速接受《自由娛樂頻道》訪問，怒斥女兒是被無端造謠、被陷害。她更是一早氣到把女兒挖起來，質問是否有媒體爆料情事？和林劭安到底什麼關係？吳中純更轉述梅嬿翎說法：「和林劭安就是普通朋友，與女同事出差都是睡2人房，怎麼可能和林劭安同房？」吳中純更不滿表示，林劭安和梅嬿翎都單身，到底有什麼好爆料的？而且林劭安、陳芷英也都否認。