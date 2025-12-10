2025年YouTube「年度熱門創作者」排行日前公布，於第7屆走鐘獎大放異彩的The DoDo Men嘟嘟人僅奪第4名，第1至第3名依序是Andy、酷的夢及MrBeast，特別的是，電視圈轉戰網路的資深藝人胡瓜、羅時豐分別打入榜單中第6、第9名，均不見以往常勝軍蔡阿嘎、阿滴、蹦闆、異色檔案等等，顯見影音汰換率及競爭速度毫無分界。

▲胡瓜（右）找來百萬YouTuber金針菇（左）來節目，聽聞她的阿嬤是流量密碼，一支訪北韓好友的影片觀看破400萬，不禁瞪大眼睛。（圖／下面一位提供）
▲胡瓜（右）的頻道《下面一位》開設1年多，成功打入年輕族群，製造話題與流量。（圖／下面一位提供）
嘟嘟人不是第一！年度YTR排行Andy奪第一

YouTube大中華區策略合作夥伴副總經理陳容歆表示，今年創作者用多元的形式尋求新的突破，把截然不同的兩股趨勢發展到極致，一方面追求媲美電視台的大製作規格，另一方面卻又回歸最原始、最赤裸的真誠情感，展現了YouTube台灣社群強大的包容力。

像是榜首的Andy，分享脆弱處境、心境轉折及激勵人心影片，引發大眾情緒共鳴，在年輕族群中爆紅；第2名酷的夢以《中文怪物》系列，用真人實境秀的方式大玩中文，富有教育意義及討論度；第3名的MrBeast證明國際情勢與議題在台灣同樣具有驚人關注。

▲Andy老師（圖／翻攝自Andy老師YouTube）
▲Andy（如圖）分享脆弱處境、心境轉折及激勵人心影片，引發大眾情緒共鳴。（圖／翻攝自Andy老師 YouTube）
胡瓜轉戰網路超成功　羅時豐拚老命奪下第9

值得一提的是，胡瓜從電視圈轉戰網路圈，去年2月才開創頻道《下面一位》，憑藉其人脈、愛玩不怕累的優勢，輔以演藝圈各領域大咖明星助陣，短短時間內446部影片總觀看量突破8千萬，訂閱數來到47.2萬，足見胡瓜不僅在電視圈的地位無可撼動，數位舞台更是他踏入全新演藝生涯的第一大步。

羅時豐的YouTube頻道《大牛比較攬》於2023年4月創立，主打家庭生活、美食、訪談等輕鬆內容，包括《趣你家蹭飯》、《萬能工阿豐》等主題影片，透過接地氣、幽默的主持風格，成功吸引大量粉絲，展現他親民又童趣的一面，目前250部影片累積觀看量達5千萬，坐擁24.9萬訂閱數。

▲大蛇丸、胡椒、羅時豐（圖／《大牛比較攬》提供）
▲羅時豐（左）接地氣、幽默的主持風格，成功吸引大量粉絲喜愛。（圖／《大牛比較攬》提供）
🔺2025年度熱門創作者排行

1.  Andy老師
2.  Ku's dream酷的夢
3.  MrBeast
4.  The DoDo Men - 嘟嘟人
5.  有感筆電 Daptoper
6.  下面一位
7.  初日醫學 - 宋晏仁醫師 x Cofit
8.  鷗麥麥麥Maii Ch.
9.  大牛比較攬
10.   Ayu速食

