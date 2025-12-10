我是廣告 請繼續往下閱讀

▲在帆船隊中，素提達王后主要擔任「領航員」角色，負責電子定位、氣象研判、航向規劃與風向分析，是船隊能否穩定與安全前進的關鍵人物。（示意圖／翻攝自臉書）

泰國王室將在本屆東南亞運動會（SEA Games）賽場上寫下特殊一頁，主辦單位正式確認，泰國王后素提達（Suthida Bajrasudhabimalalakshana）將代表地主國出戰帆船比賽，消息一出立刻引發國際體壇關注，也讓本屆賽事增添王室參與的話題性。素提達王后將參加的是龍骨帆船SSL47級別賽事，比賽時間訂於12月15日至18日，在春武里府芭達雅海域舉行。除了泰國之外，越南、菲律賓、馬來西亞及緬甸也將派隊參賽，競爭相當激烈。主辦單位透露，泰國隊以爭取金牌為目標全力備戰。SSL47級別使用的是全長約47英尺、約14公尺的龍骨帆船，對選手的操作技術、體能、精準度與團隊默契要求極高，需在多變的風向與浪況中進行高難度操控。這也是今年東南亞運新增的比賽項目之一，被視為帆船賽事的一大亮點。47歲的素提達王后於2019年與泰國國王瑪哈·瓦集拉隆功結婚，畢業於曼谷聖約翰大學傳播藝術系，曾任職於泰國國際航空空服員，2010年投身軍旅，歷任王室近衛特種部隊指揮官，目前軍階為上將。她近年積極參與各項體育活動，展現高度運動熱忱。在帆船隊中，素提達王后主要擔任「領航員」角色，負責電子定位、氣象研判、航向規劃與風向分析，是船隊能否穩定與安全前進的關鍵人物。她於11月19、20日與國家代表隊合訓的畫面曾在網路上引發熱議，12月3日也現身第37屆普吉國王盃帆船賽，實戰經驗持續累積。除了帆船運動，素提達王后也長期投入路跑運動，11月30日完成曼谷「Amazing Thailand Marathon」21公里半馬賽事，成績為2小時13分40秒，並與肯亞長跑名將基普喬格一同參賽。隨著東南亞運將於12月9日至20日在曼谷與春武里舉行，王后在賽場上的表現，也將成為本屆賽會最受矚目的焦點之一。