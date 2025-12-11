我是廣告 請繼續往下閱讀

越南小學生在東南亞學業評比中再次站上區域頂端，根據最新公布的《東南亞小學學習指標評估》（SEA-PLM 2024）報告，越南在數學與閱讀兩大科目雙雙排名第一，展現基礎教育的整體實力，但同時也顯示優秀學生比例與整體平均成績較五年前出現下滑趨勢。本次評比由東南亞教育部長組織（SEAMEO）與聯合國兒童基金會（UNICEF）共同發布，參與國家包括柬埔寨、東帝汶、寮國、緬甸、馬來西亞、菲律賓與越南，是繼2019年首次評比後，相隔五年的第二輪測驗。不過，首次參與的東帝汶成績並未對外公布。越南此次共有5,980名五年級學生接受數學與閱讀理解測驗。在數學表現方面，越南仍穩居區域第一，有高達88%的學生達到「高精熟」等級，雖較2019年的92%下滑4個百分點，但仍大幅領先其他國家。越南的數學平均分數為334.6分，較五年前下降6.8分。相較之下，馬來西亞成績也出現下滑，其餘多數國家則呈現進步，其中緬甸與柬埔寨的進幅最為明顯。閱讀理解方面的趨勢與數學相似，越南學生達到最高精熟等級的比例，儘管數據從2019年的82%降至2024年的66%，但仍是參與國家中表現最佳。閱讀平均分數則下降約13分。除越南與馬來西亞外，其餘國家在閱讀能力上皆出現不同程度的成長，其中緬甸進步幅度最大。不過報告同時揭示區域內仍存在顯著的學習落差，整體而言，僅約一半學生達到閱讀最低標準，數學更僅約三分之一達標，顯示基礎學力仍有待強化。性別差異、家庭社經地位、學校資源分配不均與早期教育機會不足，仍是影響學習成果的關鍵因素。報告也指出，家庭語言與教學語言的一致性，對學生表現有正面助益。專家警告，若教育投資持續放緩，且缺乏以數據為基礎的精準決策，區域教育成果恐難長期維持。SEA-PLM建議各國加大對弱勢學生、教師培訓、數位教學能力與學習環境的投入，並將有效政策擴大推行，否則即使短期成績亮眼，未來競爭力仍可能逐步流失。