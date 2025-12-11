最猛冷空氣準備在這週末來襲，有機會挑戰今年入冬首波「大陸冷氣團」等級，氣象專家林得恩表示，大陸冷空氣勢力持續南下，預估這週日（14日）晚間至下週一（15日）清晨最為明顯，乾冷加上輻射冷卻效應，最低溫可以來到9度，全台灣變凍番薯，連中南部低溫感受也超明顯！
入冬最猛冷空氣來襲！全台急凍最低溫剩下9℃
林得恩在粉專「林老師氣象站」貼文指出，今（11）日清晨根據美國NCEP最新數值模式模擬結果顯示，大陸冷空氣勢力持續南下侵襲，預估在週日至下週一清晨期間，降溫最為明顯，全台各地都會冷到非常有感，屆時中部以北地區最低溫預測落在11至13度；南部及東部地區最低溫也只剩13至14度。
林得恩說，由於下週一（15日）之後，環境水氣明顯減少，乾冷氣團搭配輻射冷卻效應加成，低溫會再度明顯下修，全台各地夜間和清晨體感溫度都是格外寒冷，尤其沿海空曠地區及河谷地形區域最低溫則可能再下降約1至2度。因此北部地區早晚有可能達到9度、10度低溫，要特別留意。
2波東北季風接力「週日冷空氣南下」！中南部低溫也躲不掉
氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」則表示，今日及週五新一波東北季風南下，北部至東部再轉陰有短暫陣雨天氣，氣溫再略有下滑，預測高溫約22到24度，低溫約18到20度，這波東北季風強度不強，但水氣偏多，迎風面降雨時間可能拉長，東北部山區累積雨量相對較多。
天氣風險說，週末接續另一波東北季風增強，到了週日起伴隨顯著乾冷空氣移入影響，屆時迎風北、東部降雨可望減緩並漸轉晴或多雲較穩定的天氣，但輻射冷卻也將加強、各地明顯轉冷。預測部至東部低溫有機會探至12到14度，中南部也有13到15度低溫可能，有機會為入冬以來的首波大陸冷氣團，民眾要及早做好低溫防範及保暖措施的準備。
資料來源：林老師氣象站、天氣風險公司
我是廣告 請繼續往下閱讀
林得恩在粉專「林老師氣象站」貼文指出，今（11）日清晨根據美國NCEP最新數值模式模擬結果顯示，大陸冷空氣勢力持續南下侵襲，預估在週日至下週一清晨期間，降溫最為明顯，全台各地都會冷到非常有感，屆時中部以北地區最低溫預測落在11至13度；南部及東部地區最低溫也只剩13至14度。
林得恩說，由於下週一（15日）之後，環境水氣明顯減少，乾冷氣團搭配輻射冷卻效應加成，低溫會再度明顯下修，全台各地夜間和清晨體感溫度都是格外寒冷，尤其沿海空曠地區及河谷地形區域最低溫則可能再下降約1至2度。因此北部地區早晚有可能達到9度、10度低溫，要特別留意。
氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」則表示，今日及週五新一波東北季風南下，北部至東部再轉陰有短暫陣雨天氣，氣溫再略有下滑，預測高溫約22到24度，低溫約18到20度，這波東北季風強度不強，但水氣偏多，迎風面降雨時間可能拉長，東北部山區累積雨量相對較多。
天氣風險說，週末接續另一波東北季風增強，到了週日起伴隨顯著乾冷空氣移入影響，屆時迎風北、東部降雨可望減緩並漸轉晴或多雲較穩定的天氣，但輻射冷卻也將加強、各地明顯轉冷。預測部至東部低溫有機會探至12到14度，中南部也有13到15度低溫可能，有機會為入冬以來的首波大陸冷氣團，民眾要及早做好低溫防範及保暖措施的準備。