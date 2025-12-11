我是廣告 請繼續往下閱讀

入冬最猛冷空氣來襲！全台急凍最低溫剩下9℃

預估在週日至下週一清晨期間，降溫最為明顯，全台各地都會冷到非常有感，屆時中部以北地區最低溫預測落在11至13度；南部及東部地區最低溫也只剩13至14度。

尤其沿海空曠地區及河谷地形區域最低溫則可能再下降約1至2度。因此北部地區早晚有可能達到9度、10度低溫

▲週日至下週一清晨期間，降溫最為明顯，全台各地都會冷到非常有感，最低溫跌破10度以下。（圖/林老師氣象站）

2波東北季風接力「週日冷空氣南下」！中南部低溫也躲不掉

預測部至東部低溫有機會探至12到14度，中南部也有13到15度低溫可能，有機會為入冬以來的首波大陸冷氣團