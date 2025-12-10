來自成都的超人氣排隊名店「馮校長老火鍋」將正式插旗台北，在當地創下單日翻桌15輪紀錄，想吃最要排隊最高5小時，海外展店遍及新加坡與美國，更因為也受到黃仁勳喜愛而聲名大噪。「馮校長老火鍋」表示，此次台灣店將完整復刻成都紅油鍋底的「麻而不燥、辣而不嗆」靈魂滋味。「馮校長老火鍋」台灣首店將在2025年12月19日開始試營運，預計2026年1月3日正式開幕。
🟡「馮校長老火鍋」創下四大紀錄：
「馮校長老火鍋」堪稱是成都太麻里傳奇，獨特滋味連AI教父黃仁勳都愛吃，即將於今年底插旗於台北大安區。以正宗成都風味爆紅的馮校長，憑藉 「重鍋底、重菜品、重體驗 」 的紅油鍋底與鮮活食材，當時在成都開幕即造成轟動，曾創下四大紀錄。
紀錄一、單日翻桌 15 輪次的火鍋奇蹟
紀錄二、兩年展店 400 家
紀錄三、已拓店至 新加坡、美國等海外市場
紀錄四、最高曾排到5小時才能入內
🟡「馮校長老火鍋」有什麼特色讓黃仁勳也喜愛？
成都火鍋品牌眾多，「馮校長老火鍋」卻在近年成為成都市井火鍋最具代表性的明星品牌，除了獨特風味，據傳，也因為該品牌價位比其他家來得略低一些，而台灣首店目前價位尚未公布，但是業者表示，台灣店將以「最原味的成都火鍋體驗」為核心，強調鍋底將由成都直送，完整保留「成都牛油老火鍋」靈魂，期望完整呈現成都風味、台灣食材的味覺交流。
🟡到「馮校長老火鍋」必吃哪些菜色？
「馮校長老火鍋」強調，台灣店將完整保留三大經典必吃菜色，包含手工紅寶石鴨血、手作魚籽豆花、秘制香菜牛肉。
🟡店家資訊
馮校長老火鍋 台灣首店
地址：台北市大安區延吉街 157-1 號 1 樓
試營運：2025年12月19日–2026年1 月2日
正式開幕：2026年1月3日
鼎王開長安東路新分店 推滿額享梅花豬買一送一
至於發源自台灣、深受SUPER JUNIOR的始源喜愛的麻辣鍋品牌「鼎王」，近日也插旗中山區開設新分店，推出門店限定的獨家菜色，像是「酥炸咔滋香香豚」，另還有「QQ麻糬球」，以及「琥珀紅烏龍」「雲嶺四季春」等茶飲，都是單店獨家菜色。甚至還以台灣代表性烈酒金門58度高粱為基底，結合鼎王經典「冰鎮烏梅汁」，做出「烏梅醉高粱」。新店開幕，更有多重優惠活動。
優惠一、即日起至12月30日，平日內用：招待新品「酥炸咔滋香香豚」一盤。
優惠二、即日起至12月30日，全台門店平日內用滿2500元，享「梅花豬肉買1送1」超殺優惠。
優惠三、即日起到12月30日，加入鼎王麻辣鍋LINE好友，憑券免費兌換限定茶飲琥珀紅烏龍或雲嶺四季春一壺。
▪️鼎王麻辣鍋台北長安東店
地址：台北市中山區長安東路一段23-1號1樓
線上訂位 :官網
電話：02-2581-0296
營業時間：週一至週日11:00~02:00
客席數：175位
資訊來源：馮校長老火鍋、鼎王
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
