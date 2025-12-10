我是廣告 請繼續往下閱讀

社團瘋傳：懶人神鞋免綁帶高CP

▲ HURLEY 小白鞋該鞋款主打「免綁帶襪套式設計」，穿了就走。（圖／今購百科daybuy.tw/costco/）

小資替代方案：本土品牌只要半價

▲NET經典帆布鞋目前特價2件500元。（圖／NET官網net-fashion.net/）

美式賣場好市多（Costco）出現隱藏版出清價！知名美國衝浪潮牌 Hurley 小白鞋，近期祭出每雙折價 140 元優惠，特價後僅需 519 元。更有內行會員發現，價錢牌上出現了神秘的「*」符號，暗示該商品正在進行最後出清「售完不補」，超高 CP 值讓直擊優惠的會員大呼：「直接閉眼入手了！」臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」也發布相關情報，網友指出：「HURLEY 懶人小白鞋，這雙本來訂價就不貴，Costco 現在又再折價，CP 值很高」。，方便又百搭。根據官網說明，鞋面採棉質設計搭配耐磨橡膠大底，適合各式休閒穿搭。本次貼文曝光後引起熱議，不少人準備前往賣場試穿搶購。不過，若對品牌沒有特別追求，純粹想找一雙平價好穿的帆布鞋替換，台灣本土品牌也是省錢好選擇。例如；Lativ 也有 400 元以下的選擇。雖然少了美國潮牌的光環，但在顏色選擇與價格上更具優勢，消費者可依自身需求與預算多方參考。