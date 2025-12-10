我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市議員苗博雅日前在直播中稱，俄烏戰爭時，烏國民眾在戰爭期間仍有部分人正常上班、孩子照常上學，「金門如果發生戰爭，台灣還是可以繼續上班、上學」。作家「漂浪島嶼」批評此說法是「活在八二三砲戰的戰爭想像」，過去八二三砲戰時期，因火炮射程有限，中國猛轟金門時台灣確實未受波及、仍在上班，然而，現今中國軍力已「今非昔比」。漂浪島嶼分析，中國軍隊現今就算不用登陸，單靠飛彈、火箭彈轟炸，台灣西部已經「沒有安全區域」。他指出，一旦炸掉一座電廠，工業區將停擺缺電，城市也將「不用上班」。他強調台灣國土只有烏克蘭的1/10，沒有地理縱深，從台北到高雄距離中國邊界都只有100多公里。他以烏克蘭戰況數據佐證戰爭的殘酷性：烏克蘭頓巴斯地區距離俄羅斯邊界 200多公里，在俄軍尚未佔領前，城市就已「炸成廢墟」，邊界難民已超過 800萬人逃離家園。至於依舊上班的首都基輔，距離邊界700多公里，同樣面臨日夜飛彈、無人機狂轟，落彈數萬枚，人口近一半逃離。漂浪島嶼總結：「一堆現實的數據，說明戰爭殘酷」。他抨擊現今說出「金馬戰爭，台灣上班」，無疑是「有如隔海猶唱後庭花」，不是「吹噓安全麻痺人心」，就是「活在過去不清現實」。他認為，中國不必冒險登陸，單是飛彈、無人機、火箭彈來襲，就「夠讓台灣時時跑警報，全民不用上班」。