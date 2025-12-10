根據中央氣象署表示今天天氣大致呈現偏東風，今明兩天的天氣狀況還算不錯，但從明（11）天下午開始，東北季風將稍增強，並持續到星期六（12/13）白天。週六晚上起，另一波東北季風再度增強，可能演變成大陸冷氣團南下，影響延續至週日（12/14）和週一（12/15），台北可能會下降到14度，空曠地區可能會在10度以下。預報員指出「有可能會是入冬後第一波大陸冷氣團，民眾要做好保暖的準備。
氣象署指出，今明兩天天氣狀況相對平穩，因東北季風減弱，各地白天氣溫回升，西半部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，下午起北部有零星短暫雨。氣溫方面，東半部雲量稍多，低溫約18至20度，高溫約24至25度，西半部雲量偏少，夜間清晨易有輻射冷卻作用，低溫約在16至18度，白天高溫會來到27至29度，溫差恐怕突破10度，西半部民眾務必留意日夜溫差大。
明（11）天開始東北季風稍增強，各地早晚稍涼，且迎風面水氣稍增，北部及宜花地區雲量偏多且有局部短暫雨，而其他地區為多雲到晴。氣象署預測，低溫預測各地約17~20度，高溫預測北部及東半部24~26度，中南部27~29度。
東北季風增強時程、最冷時刻與低溫預估
民眾要把握有暖暖太陽的機會，因為後續冷空氣即將接力南下，預報員指出明天（11）日下午開始，東北季風將稍增強，並持續到星期六（12/ 13）白天。週六晚上起，另一波東北季風再度增強，可能演變成大陸冷氣團南下，影響延續至週日和週一。最冷時間預計落在週日晚上到週一清晨。預報員指出，台北氣象站最低溫可能下降至14度以下，沿海空曠地區將更冷。若正式達標，此波將被認定為入冬第一波大陸冷氣團。
寒流、冷氣團大不同
氣象署指出，冬季常見的「大陸冷氣團」是形成於極地的氣團，因為高空氣流的推動而進入中國大陸，經華中轉向東海及太平洋。因為它源於極地，屬於冷氣團，又是從大陸流出來，所以就稱為「大陸冷氣團」。而現階段，為了讓民眾便於分辨，「冷氣團」細分為寒流、強烈大陸冷氣團、大陸冷氣團、東北季風4個類別等級。
寒流、冷氣團、東北季風溫度定義
📍寒流：台北最低氣溫10°C或以下，常伴隨低溫特報及劇烈降溫。
📍強烈大陸冷氣團：台北最低氣降到12度以下，冷空氣強度增強，日夜溫差大。
📍大陸冷氣團：台北最低氣降到12度至14度，源自西伯利亞或蒙古高壓，冷空氣南下導致北部中部早晚偏冷。
📍東北季風：台北最低溫高於14度的冷空氣。冷空氣影響較輕，主要帶來涼爽天氣。
資料來源：中央氣象署、鄭明典臉書
