▲一位來自陝西的網友透露大學時期曾付不出學費，大S得知後馬上匯款救援。（圖／微博@愛電影的小兄弟）

藝人大S（徐熙媛）今年2月過世，至今仍讓許多人難以忘懷，而她生前的多個善舉，也被一一翻出。繼日前一位中國廣西單親媽媽透露大S拿出30萬人民幣（約133萬台幣），給當年罹患白血病的女兒當醫藥費後，近日，又有一名網友指出在上大學時，因為家庭變故付不出學費，透過微博向許多明星求助籌學費，只有大S回應，並轉帳給他2萬人民幣（約9萬台幣），讓許多人看到都非常感動直呼「大S到底做了多少善事」。近日，一位來自陝西的網友，透露自己在2013年讀大學時，因家庭變故，付不出8900元人民幣（約4萬台幣）的學費，他透過微博關注許多明星，並向他們求助，但只有大S回應，網友一開始以為自己看錯，直到收到錢才知道是真的。他透露大S直接轉帳2萬人民幣，比他所需金額高出2倍多。而轉帳完，大S保持一貫低調，直接取消對網友關注。網友表示有跟大S說會還款，但一直聯絡不上，因為自己銀行卡跟手機號碼都已更換，也找不到紀錄，所以至今無法還款，表示如果有機會去台灣，會獻花向大S道謝。而網友也感嘆，雖然後來還是沒能讀完大學，提早開始工作，但大S的善舉讓他人生充滿太陽，會主動幫助需要幫助的人，「我想我粉對了人，所以這幾年只要有人黑她我會力爭到底，因為我比任何黑她的人，曾經更近距離接觸過她」。而大S又一件的善舉，也讓外界都非常感動，「2萬元學費是雪中送炭的溫柔，更是照亮求學路的光」、「默默做好事不圖回報，這才是明星該有的模樣」、「真正的善良，經得起時間的沈默」等。一位中國廣西媽媽，日前在抖音透露過去女兒罹患白血病急需醫療費，私訊多位明星懇求援助，但沒有人理她，只有大S看見訊息後回覆，並匯款30萬人民幣（約133萬台幣），當作女兒的醫藥費，對話中，也看出大S強調不用特意宣傳，表明「不夠了再說」，相當有情義。而這也並非大S唯一行善，陸續有受惠者與該名媽媽分享，表示對方曾救了罹患結核病的自己、妥瑞氏症的孩子，且不計較回報，回憶大S的溫暖一面，行善不欲人知，令大批粉絲感傷又感動。