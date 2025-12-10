我是廣告 請繼續往下閱讀

金曲歌后曹雅雯長期遭一名劉姓女子糾纏，對方透過社群平台、私訊及電子郵件反覆騷擾，行為已持續多年。進入今年後騷擾並未減緩，本月初劉女再度近距離盯梢，曹雅雯事後選擇報警。警方將人逮捕移送，檢察官複訊後認為仍有再犯之虞，將她聲押獲准，目前羈押於看守所。事實上，曹雅雯早在去年起便多次向警方求助並提出司法告訴，最終依法向法院聲請《跟蹤騷擾防制法》保護令獲准。然而劉女並未因此停止行為。去（2024）年十一月底的一場衛武營戶外活動中，她再度現身現場，引起網友及粉絲高度憂慮。一名民眾在 Threads 上發文質疑，指出當時劉女明顯出現在活動會場內，且已與曹雅雯距離接近，疑似違反保護令；然而警方到場後卻未採取行動，反而回應「沒有鬧事不需要抓」，甚至以「100公尺難以界定」作為理由，讓現場民眾十分錯愕，質疑保護令的效力是否遭到忽視。對於外界不滿，鳳山分局事後回應，警方當日確實在場維護秩序，但針對特定對象的處置程序「確有精進空間」，已對兩名執勤員警核予申誡兩次並加強教育，同時針對劉女涉違反保護令部分，已函送高雄地檢署調查。隨後接手的橋頭地檢署指出，劉女過去曾因恐嚇、跟蹤騷擾等案件遭新北地院判刑 6 月確定，刑滿或赦免後尚須驅逐出境；她亦因違反《跟蹤騷擾防制法》，被台北地院判拘役 50 日。檢方指出，劉女「劣跡斑斑」，行為模式反覆且具持續性，後續將與新北、台北地檢署協調聯繫，整合資訊，以避免被害人再度遭受侵擾。面對長期跟騷帶來的心理壓力，曹雅雯近年多次透過法律程序試圖畫下界線，如今涉案人遭羈押，粉絲也盼望她能在後續演出與生活中獲得更高安全保障。後續相關偵辦進度，仍待檢方進一步說明。