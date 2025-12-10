我是廣告 請繼續往下閱讀

實習律師鄭皓文（原名鄭兆宇）2023年參加律師事務所的迎新送舊聚會後酒駕撞死人，一審判刑7年6個月，上訴期間他付1200萬元達成和解，不過死者家屬只同意減刑1年，今天上午二審宣判4年半，鄭皓文仍有牢獄之災。鄭皓文是台大法律系高材生，他在2023年5月5日借開父親的賓士車與同事餐敘，隔天凌晨醉倒街頭，清晨5點他搭計程車到停放賓士的地點，從台北市松山區開回文山區住家，在萬芳交流道出口超速失控連撞三輛車，其中54歲高姓休旅車駕駛傷重不治。依據檢警調查，鄭皓文車速84公里，酒測值0.83超標3倍。一審由職業法官與國民法官組成的合議庭認定鄭皓文知法犯法、犯罪行為惡性重大，對死者家屬沒有同理心，還強迫對方接受賠償金，但考量鄭皓文的家庭支持良好，更生可能性高，判刑7年6個月。鄭皓文提起上訴，在今年2月調解時給付1200萬，並以此請求改判緩刑；辯護律師提及類似酒駕命案只判5年半，但那位被告的家庭支持、復歸社會的條件都不如鄭皓文，一審的刑度對鄭皓文並不公平。死者家屬反對改判緩刑，並私下對媒體透露，鄭皓文去他們家樓下探訪、到家中拈香唸經、前往死者靈骨塔看骨灰，都讓別人在旁邊錄影，想作為犯後有悔意的證據，讓家屬覺得這在演戲。委任律師則也向二審法官解釋，的確有收到1200萬元，但調解內容特別載明家屬「無法原諒」。高等法院今日上午撤銷原判決，改判鄭皓文4年6月有期徒刑。