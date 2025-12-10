台灣麥當勞表示，今（10）日首度開賣日本直送「巧克力三角派」！許多甜點控已經等不及，《NOWNEWS今日新聞》讀者劉小姐分享表示，昨天出國到日本「沒想到連跑六本木、銀座2家麥當勞都沒了」，直呼：「我來東京還吃不到！」好擔心秒殺完售；台灣民眾有口福了，現在全台門市單點50元就有得吃。新品還有咖哩系列麥克雞塊搭配煙燻起司風味醬、搖搖薯條與漢堡。《NOWNEWS今日新聞》記者整理12月麥當勞新品，本文提供給讀者一次掌握。
台灣麥當勞「巧克力三角派」今開賣！粉絲衝日本秒殺完售：東京跑2家都沒了
今台灣麥當勞開賣日本直送「巧克力三角派」，《NOWNEWS今日新聞》記者搶先開箱試吃，真實口感有點像可頌麵包，實際吃起來外層薄脆、多層次內裡鬆軟，一咬溫熱巧克力內餡會爆漿，不只是粉絲期待的大人系苦甜風味，而且記者覺得比想像中還濃郁又香醇，有點驚艷。
意外的是，這款「巧克力三角派」日本麥當勞10月初開始販售，大受歡迎口碑爆棚，被譽為神級甜點，原本預計賣到12月下旬，現在已經傳出完售消息。
根據《NOWNEWS今日新聞》讀者劉小姐分享，她昨天出國到日本馬上衝去找麥當勞巧克力三角派，「跟你說！日本沒了！」表示自己「連跑六本木、銀座2家麥當勞，都買不到！」傻眼直呼：「不可能台灣比我還快吃到吧，我來東京還吃不到！」稱讚這回台灣完勝。
讀者還透露有詢問店員「是全部東京都沒了嗎？」但工作人員無法給出保證答案，讓她好擔心兩頭都落空。《NOWNEWS今日新聞》記者上日本麥當勞官網查詢，發現巧克力三角派已標示「部分店舖完售」。
現在台灣民眾有口福了！麥當勞「巧克力三角派」單點50元，今12月10日開賣至2026年1月6日（或售完為止）。推薦給甜點控嚐鮮。
麥當勞：咖哩魂爆發！麥克雞塊配煙燻起司風味醬、搖搖薯條、漢堡
台灣麥當勞12月咖哩魂爆發，多款咖哩新品也在今天報到，《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家一次整理品項與價格。
◾️咖哩風味「搖搖薯條」12月10日至2026年1月6日（或售完為止）：
「搖搖薯條」單點69元；「咖哩風味搖搖粉包」單點6元、附贈搖搖袋乙個，無限購數量。
購買「經典配餐+16元選大薯」，就能「免費升級」搖搖薯條，可享咖哩風味搖搖粉與搖搖袋。
◾️「咖哩辣味麥克雞塊」12月10日至2026年1月27日（或售完為止）：
「6塊咖哩辣味雞塊」單點68元、經典套餐133元、搖搖薯條套餐149元。
「10塊咖哩辣味麥克雞塊」單點109元、經典套餐174元、搖搖薯條套餐190元。
◾️「咖哩風味漢堡系列」12月10日起至2026年1月6日（或售完為止）：
「咖哩辣雞腿堡」單點78元、經典套餐143元、搖搖薯條套餐159元。
「咖哩四盎司牛肉堡」單點92元、經典套餐157元、搖搖薯條套餐173元。
「咖哩雙層四盎司牛肉堡」單點132元、經典套餐197元、搖搖薯條套餐213元。
「搖沾特餐」有1份主餐（咖哩辣雞腿堡204元／咖哩四盎司牛肉堡218元／咖哩雙層四盎司牛肉堡258元）＋4塊咖哩辣味麥克雞塊（或原味麥克雞塊）／煙燻起司風味醬＋1包咖哩風味搖搖薯條＋1杯38元冷／熱飲。
另外，漢堡王表示，現在「買一送一」法式芥末豬排堡，單點、套餐都半價；看好獨家勁濃起士薯條熱賣，全新再推出3款點心「勁濃雞塊」65元、「勁濃辣薯球」69元、「勁濃洋蔥圈」69元，滿足起士控。
資料來源：麥當勞、日本麥當勞官網、漢堡王
