台灣麥當勞「巧克力三角派」今開賣！粉絲衝日本秒殺完售：東京跑2家都沒了

▲麥當勞「巧克力三角派」單點50元，12月10日開賣、限量售完為止。（圖／記者蕭涵云攝）

根據《NOWNEWS今日新聞》讀者劉小姐分享，她昨天出國到日本馬上衝去找麥當勞巧克力三角派，「跟你說！日本沒了！」表示自己「連跑六本木、銀座2家麥當勞，都買不到！」傻眼直呼：「不可能台灣比我還快吃到吧，我來東京還吃不到！」稱讚這回台灣完勝。

▲巧克力派三角派在日本部分店舖已完售，台灣麥當勞今開賣，大家把握時間吃起來。（圖／日本麥當勞官網mcdonalds.co.jp）

讀者還透露有詢問店員「是全部東京都沒了嗎？」但工作人員無法給出保證答案，讓她好擔心兩頭都落空。《NOWNEWS今日新聞》記者上日本麥當勞官網查詢，發現巧克力三角派已標示「部分店舖完售」。

