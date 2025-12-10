迪亞茲成為MLB史上平均年薪最高的牛棚投手

根據多家美國媒體報導，洛杉磯道奇隊與自由球員終結者迪亞茲（Edwin Díaz）達成合約共識，簽下一紙為期3年、總值6900萬美元（約合新台幣21.5億）的高薪合約，這將使。道奇GM弗里德曼（Andrew Friedman）受訪時坦言今年牛平表現「遠低於標準」，自己很意外，這也是自己砸重金的原因。對此，道奇隊編成部門總裁弗里德曼受訪時坦言，這筆補強反映出球隊對於近兩年投手陣容的深刻體認：「2024年我們以牛棚為強，2025年則是先發輪值。但老實說，上一季，對我們來說是蠻大的衝擊。」Friedman進一步指出：「坦白說，想到牛棚的問題讓我整夜難眠。反之亦然。這個位置太難預測了，中繼投手就像走鋼索一樣，每天都在承受巨大的壓力。」不過，他也強調對未來仍抱持信心：「如果能夠成功補強，我們會成為一支更強大的隊伍。我相信牛棚會重整旗鼓，再次成為我們的優勢。」。他以火球派速球與犀利滑球著稱，累積生涯253次救援成功，被視為當今最具宰制力的終結者之一。道奇隊連續兩年重金強化牛棚，展現「無視豪華稅」的補強決心，志在打造王朝與再創連霸。