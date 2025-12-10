我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國入境電子申報單系統「韓國電子入境卡」（E-Arrival Card），在國家欄位將我國列成「中國（台灣）」，引發國人不滿，外交部已多事呼籲韓國應予以更正，並在9日宣示將重新檢視與韓國政府的關係，不過網傳韓國總統李在明對此表示「只有承認台灣是中國台灣，才能來韓國，否則別來」等訊息，但未有國際通訊社、韓媒或具公信力媒體有所報導。根據事實查核平台「MyGoPen」調查，韓國總統李在明除了在去（2024）年3月，僅在發言中談及「中台關係與我們無關」，並未在兩岸議題上發表過重大發言。 而韓國電子入境申報制度，事實上也早在今年2月24日起就開始實施，並非近期才作出更動，若實際在韓國電子入境申報官網操作，​必填的基本訊息選項「國家／地區」，台灣只有「TAIWAN」的選項，而中國則有「CHINA P. R.」、「CHINA P. R. （HONG KONG）」、「CHINA P. R. （MACAO）」選項，反而是在出入境訊息部分，非必填的前一出發地及下一目的地，「國家／地區」才有顯示「CHINA （TAIWAN）」。針對在選項前加上中國，外交部及駐處多次表達嚴正關切，並要求更正，韓國外交部則回應「仍維持與台方持續增進非官方實質合作的一貫立場，對於國籍的列示方式，韓方會綜合考慮諸般層面，持續與相關單位協商。」外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，任何扭曲台灣主權地位的說法與作法，都是侵害國際和平與穩定的霸凌行為，也無法改變雙方互不隸屬的客觀事實與現狀，外交部持續呼籲韓國政府，儘速更正電子入境卡對我國的錯誤標示。在獲更正以前，我國仍將持續與韓方溝通，為我國人權益盡最大努力。