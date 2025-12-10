洛杉磯天使於今（10）日透過交易從波士頓紅襪獲得內野新星葛里森姆（Vaughn Grissom）。葛里森姆在2025賽季因足底筋膜炎報銷，如今天使卻願意納入麾下，不免讓人感到疑惑。根據美國情報網站《Trade Rumors》分析指出，天使這筆補強再次強烈地象徵著他們今年休賽季以來一貫的組隊方針，也就是專注在蒐集「昔日頂級潛力新秀」並試圖讓他們在新賽季重生。
天使補強邏輯明確 專注尋找潛力股
此前，天使已簽下2019年選秀首輪的投手馬諾亞（Alek Manoah）以及透過交易獲得2018年選秀首輪的投手羅德里格斯（Grayson Rodriguez），這兩位都是近年飽受傷病困擾的潛力股。此次獲得葛里森姆，正是延續了這種「低成本、高回報」的補強邏輯。
昔日百大新秀陷困境！守備平庸、打擊停滯、傷病報銷
葛里森姆雖然是2019年選秀第11輪才被勇士隊選中，但在勇士期間快速成長，於2022年夏天躋身大聯盟百大新秀，並在2023年完成大聯盟首秀後，在156個打席中繳出打擊率.291、上壘率.353、長打率.440的亮眼成績，一度被寄予厚望成為明星游擊手史瓦森（Dansby Swanson）的接班人。
然而，由於守備過於平庸、打擊又陷入低潮，葛里森姆在2024年休賽季被勇士交易到紅襪，交換對象正是後來拿下國聯賽揚的「拍賣哥」塞爾（Chris Sale）。當初這筆交易被視為紅襪大獲全勝，但結果恰恰相反。葛里森姆在紅襪表現低迷，2024年打擊率僅.190，2025年更是因足底筋膜炎整個賽季都報銷。
天使二、三壘急缺先發 葛里森姆有望獲大量出場機會
儘管如此，對於已經連續10多年無緣季後賽的天使來說，葛里森此刻卻是「絕佳的買進時機」。天使急需提升戰力，尤其內野的二壘和三壘位置正處於缺乏固定先發的狀態，葛里森姆預計將獲得足夠的出場機會。
最關鍵的是，葛里森姆目前的大聯盟資歷還不到2年，若能在天使成功兌現天賦，球隊將擁有他長達5年的控制權。這筆交易堪稱是天使以低成本賭注，來追求高回報潛在戰力的典型「再生計畫」。
消息來源：《Trade Rumors》
