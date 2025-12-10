我是廣告 請繼續往下閱讀

石二鍋「鎮店靈魂」被直擊消失！一票老饕崩潰：無法接受

前往連鎖火鍋「石二鍋」用餐時，意外發現石二鍋配料豆腐上的「石二鍋」經典字樣消失，變成兩面全白的一般豆腐

▲有民眾前往石二鍋用餐時，意外發現百頁魚豆腐上的「石二鍋」字樣消失不見。（圖／翻攝Threads）

石二鍋豆腐不一樣了？官方證實活動開跑：將採隨機出沒

▲石二鍋從開業至今，都會在百頁魚豆腐上特別印上店名，也就是「石二鍋」的經典字樣，顧客只要拿到盤裝好的火鍋盤上都可見到，堪稱是石二鍋最經典、不可或缺的配料之一。（圖／石二鍋臉書12hotpot.com.tw）

是限定推出的「空白百頁魚豆腐」，因前陣子適逢感恩節，石二鍋官方特別推出該產品

「空白百頁魚豆腐」將採隨機出現模式，並非全體豆腐更換

▲石二鍋推出「空白百頁魚豆腐」，將採隨機出現，民眾若在2025年11月22日至12月22日遇見它，記得趕緊將它拍下來，即可參加官方抽獎。（圖／石二鍋臉書12hotpot.com.tw）

不只石二鍋有變！六扇門也化身「24小時超商」不打烊

「首先我們會先針對特定商圈試行，12月1日從台中太平店開始，預計1/1會再有另外一間店試行。」