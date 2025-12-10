近期天冷低溫連日，火鍋成為許多人溫暖身心首選，其中平價小火鍋「石二鍋」憑藉高CP值與水準，備受台灣人喜愛。但近日有民眾表示，發現石二鍋「鎮店靈魂」百頁魚豆腐不一樣了，上頭的「石二鍋」經典字樣突然消失，讓一堆人大嘆無法接受。事實上，這是石二鍋歲末感恩祭所推出的活動，希望來客可以拍下「空白百頁魚豆腐」美照，寫上感恩的話語上傳官方臉書參加抽獎活動，且空白款豆腐將採隨機出現，民眾若遇見記得把握機會。
石二鍋「鎮店靈魂」被直擊消失！一票老饕崩潰：無法接受
有網友昨日在Threads發文分享，表示前往連鎖火鍋「石二鍋」用餐時，意外發現石二鍋配料豆腐上的「石二鍋」經典字樣消失，變成兩面全白的一般豆腐，讓他崩潰直呼「石二鍋的豆腐居然沒有字了，沒靈魂了」。
貼文曝光後，立馬引起眾多老饕無法接受，紛紛留言「不可以！整鍋的靈魂就是寫著十二鍋的豆腐」、「真的沒靈魂了」、「不允許沒有字的豆腐」、「對！我禮拜六去吃也沒有！以為我拿到瑕疵品」；但也有人幽默笑說「靈魂沒了，身上的味道還在」、「傻孩子，石二鍋的靈魂在你的衣服上」。
石二鍋豆腐不一樣了？官方證實活動開跑：將採隨機出沒
據了解，石二鍋從開業至今，都會在百頁魚豆腐上特別印上店名，也就是「石二鍋」的經典字樣，顧客只要拿到盤裝好的火鍋盤上都可見到，堪稱是石二鍋最經典、不可或缺的配料之一。怎料，近期開始有民眾發現字體不僅消失，還變成與一般火鍋店沒有差別的平凡百頁豆腐。
但這樣的變動其實是限定推出的「空白百頁魚豆腐」，因前陣子適逢感恩節，石二鍋官方特別推出該產品，讓每塊豆腐化身一張張感謝卡，顧客可以搭配「石二鍋歲末感謝祭」活動，藉由拍下美照在上頭寫下想感謝的對象與一句話，接著在官方貼文上傳與Tag一位好友，即可參加石二鍋周邊商品抽獎活動。
本次活動時間從2025年11月22日至12月22日，但官方特別提醒，「空白百頁魚豆腐」將採隨機出現模式，並非全體豆腐更換，倘若顧客幸運遇到它，建議趕緊拍照下來，把握機會參加活動，也能趁著今年的最後表達謝意。
不只石二鍋有變！六扇門也化身「24小時超商」不打烊
近期連鎖火鍋各出奇招，像是被封為「最強平價小火鍋」的六扇門，今年11月底被民眾直擊，門口掛上紅布條寫著「12月1日起24小時為您服務」，被猜測是否也要轉型成不打烊24小時經營模式，引發外界高度關注。
當時六扇門向《NOWNEWS今日新聞》證實，表示近期開始有觀察到「深夜經濟」，希望藉由特定門市測試深夜宵夜市場，所以才會做出這個決定，「首先我們會先針對特定商圈試行，12月1日從台中太平店開始，預計1/1會再有另外一間店試行。」讓一票忠實粉絲相當期待。
資料來源：石二鍋、六扇門
我是廣告 請繼續往下閱讀
有網友昨日在Threads發文分享，表示前往連鎖火鍋「石二鍋」用餐時，意外發現石二鍋配料豆腐上的「石二鍋」經典字樣消失，變成兩面全白的一般豆腐，讓他崩潰直呼「石二鍋的豆腐居然沒有字了，沒靈魂了」。
石二鍋豆腐不一樣了？官方證實活動開跑：將採隨機出沒
據了解，石二鍋從開業至今，都會在百頁魚豆腐上特別印上店名，也就是「石二鍋」的經典字樣，顧客只要拿到盤裝好的火鍋盤上都可見到，堪稱是石二鍋最經典、不可或缺的配料之一。怎料，近期開始有民眾發現字體不僅消失，還變成與一般火鍋店沒有差別的平凡百頁豆腐。
本次活動時間從2025年11月22日至12月22日，但官方特別提醒，「空白百頁魚豆腐」將採隨機出現模式，並非全體豆腐更換，倘若顧客幸運遇到它，建議趕緊拍照下來，把握機會參加活動，也能趁著今年的最後表達謝意。
近期連鎖火鍋各出奇招，像是被封為「最強平價小火鍋」的六扇門，今年11月底被民眾直擊，門口掛上紅布條寫著「12月1日起24小時為您服務」，被猜測是否也要轉型成不打烊24小時經營模式，引發外界高度關注。
當時六扇門向《NOWNEWS今日新聞》證實，表示近期開始有觀察到「深夜經濟」，希望藉由特定門市測試深夜宵夜市場，所以才會做出這個決定，「首先我們會先針對特定商圈試行，12月1日從台中太平店開始，預計1/1會再有另外一間店試行。」讓一票忠實粉絲相當期待。