▲陳妍希當年和陳曉結婚，名場面意外撞《狙擊蝴蝶》花絮。（圖／翻攝自微博）

▲對於是否拿陳妍希舊情來當宣傳點，在網路上引來不小討論。（圖／翻攝自微博）

陳妍希和小19歲新生代男星周柯宇主演的陸劇《狙擊蝴蝶》正在Netflix熱播中，該劇也對打陳妍希前夫陳曉的《大生意人》，互相較勁話題十足。日前《狙擊蝴蝶》釋出花絮，周柯宇一手拿鮮花一手牽陳妍希，有人發現無論造型還是拍攝手法，都跟陳妍希婚禮上放閃陳曉的名場面高度相似，登上微博熱搜，也引來炒作爭議。《狙擊蝴蝶》官方日前釋出花絮，周柯宇站在畫面左邊，手捧鮮花，牽起陳妍希甜蜜告白，拍攝角度和運鏡都被說神似陳妍希當年婚禮的放閃名場面，劇組也挨轟炒作女主角私人感情。雖然《狙擊蝴蝶》和《大生意人》題材和年代都不同，前者是時裝劇，後者則是古裝，且還原了古時候被流放寧古塔的飢寒交迫，話題可說相差很大，但因為陳妍希和陳曉的因素，兩部戲不斷被拿出來比較。陳妍希和陳曉因合作《神鵰俠侶》假戲真做，2016年結婚生下兒子小星星，今年2月官宣離婚，外傳兩人離婚是因為陳曉始終長不大，戀愛時常常獻殷勤耍浪漫，婚後卻對家務事避之唯恐不及，還傳在離婚前就離家出走，寧願淨身出戶也要斬斷情緣。但兩人官宣離婚的貼文給足彼此體面，簡單寫下，「感恩遇見，今後各自安好，未來同為孩子的父母，共同陪伴孩子成長」。