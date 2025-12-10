雙12購物節來臨，墾丁凱撒大飯店表示，將於明（11）日上午10點推出「1212年終盛典」一日快閃活動，雙人同行至發現西餐廳享用自助晚餐，可加價1212元即可入住景緻客房一晚；四人同行吃晚餐同樣可以加價1212元入住，再加碼升等17坪池畔花園客房。等於若單純只看住宿費，最低每人只要303元就能在墾丁凱撒入住一晚。《NOWNEWS》整理優惠開搶日、活動規則、兩天一夜總價等資訊一次看。
墾丁凱撒推出1212年終盛典優惠，祭出發現西餐廳平日自助晚餐每人1212元優惠，雙人成行暢饗異國佳餚百匯，再加價1212元即可入住景緻客房一晚不含餐；若是親友相約四人，同享用餐優惠，同樣可以四人加價1212元，就能入住至坐擁私人花園及戶外Jacuzzi按摩浴池的池畔花園客房，平均下來每人只要303元。
🟡墾丁凱撒「1212年終盛典」活動說明：
優惠限量：每日限量5間
優惠日期：從明（11）日上午10:00開賣至12月12日中午12點止，等於是僅有26小時的限時優惠。
優惠入住日期：可預訂至2026年2月23日前住房（農曆春節假期除外，假日需再加價）。
高鐵優惠：訂房同步加購高鐵車票，享平日（周一至周四）78折、假日（周五至周日及高鐵公告疏運期間）85折起優惠。
優惠細節說明：
▪️兩人入住：
總價：3636元（含自助式晚餐1212元/人+住宿費1212元）
房型：雅緻/景緻客房住宿1晚
假日需再加價：小假日+1212元/晚、假日+1212元/晚
備註：本房型為一大床房型，限兩人入住，恕無提供加人加價入住。
▪️四人入住：
總價：6060元（含自助式晚餐1212元/人+住宿費1212元）
房型：池畔花園客房住宿1晚
假日需再加價：小假日+1212元/晚、假日+1212元/晚
備註：本專案房費以四人計價，二至四人入住均同價，每房最多可入住四位。恕無提供三人住宿優惠。
另推四天三夜優惠 每晚最低3333元
墾丁凱撒也提到，隨著深度旅遊越來越受到旅客喜愛，即日起至2026年2月15日飯店同步推出四天三夜長住優惠，四天三夜平日雙人入住景觀客房每晚3333元起，專案加碼指定日不加價，適合好友結伴或想以更悠閒步調體驗在地日常的旅人。住宿期間可再依行程安排飯店戶外生態導覽、水上活動及DIY等體驗活動，輕鬆打造專屬的南國度假節奏。
墾丁有新飯店 「風華渡假酒店」即日起試營運
嘉楠集團旗下旅宿品牌「風華渡假酒店」，正式將版圖拓展至國境之南-墾丁，嘉楠集團表示，此為集團的第4間飯店作品，即日起已展開試營運。從官網下訂，2026年01月31日前享有優惠價，可預訂適用入住區間為即日起～2026年01月31日，平日標準街景雙人房原價1萬2000元＋10%，特價6600元；平日標準街景家庭房原價1萬8000+10%，特價9900元。
風華渡假酒店墾丁館位址鄰近恆春半島後壁湖，旅客從飯店出發僅需步行10分鐘即可抵達，若是前往白沙灣開車也僅需7分鐘車程。在飯店也能放眼望遍墾丁國家森林遊樂區的綠意，而飯店設施中，最令人驚豔的莫過於無邊際泳池的設計，預計將成為恆春半島近期最受矚目的建築地標。
資訊來源：墾丁凱撒大飯店、風華渡假酒店
