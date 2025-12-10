蟑螂是不少人苦惱的問題，有民眾在PTT分享他的殺蟑技巧，就是拿多功能除鏽潤滑劑「WD-40」噴蟑螂，只要30秒就可以殺掉蟑螂！奇葩用法吸引許多人討論，有內行推薦使用「洗碗精」效果更好，「洗碗精稀釋噴就好了」、「洗碗精加水打出泡泡，倒下去10秒就死了」。

眾人不推！改用這款有效又能順便清潔

許多人家中都會備有一罐「WD-40」，不僅可以用來防鏽、除鏽，還能潤滑鉸鏈五金等，有些玩家也會用來清潔手把內部，用途很廣。現在還多了一個妙招，原PO在PTT以「WD40殺蟑螂是不是CP值很高？」為題分享，剛剛家中出現一隻蟑螂，他隨手拿起「WD-40」對著蟑螂噴1下，30秒後蟑螂就窒息身亡。

原PO驚嘆，「比殺蟲劑還高效，之前殺蟲劑噴滿，蟑螂還到處跑，WD-40是不是很棒」。文章一出，吸引眾人討論，「殺蟲劑比較便宜吧」、「白博士讚，直接裹住，沒得跑，還有清潔效果」、「WD-40後續清理麻煩，我都用白博士」、「有泡沫狀的清潔劑都好用，殺蟑完順便清潔」，還有其他人指出，WD-40一瓶要130元，殺蟲劑一瓶才50元，根本就比較貴，而且WD-40很難清理。

▲WD-40潤滑劑（圖／翻攝自WD-40官網wd40.asia）
▲原PO使用WD-40潤滑劑殺蟑螂，不過網友們紛紛表示很難清理。（圖／翻攝自WD-40官網wd40.asia）
洗碗精稀釋噴灑　效果更好、更便宜

還有內行人提供更簡單、便宜的殺蟑方法，就是使用洗碗精！「洗碗精加水打出泡泡，倒下去10秒就死了」、「洗碗精直接噴...還跟你拿有味道的WD-40」、「洗碗精稀釋噴就好了」、「洗碗精泡泡就可以讓牠窒息了」、「WD-40難清，洗碗精稀釋比較好清」。

除了這些方法之外，「無毒教母」譚敦慈也分享防止蟑螂入侵的方法，她平均每2周，就會用「過碳酸鈉」搭配熱水，沖洗廚房水槽和排水孔，不僅能有效去除堆積的油脂，還能殺死蟑螂幼蟲跟卵。譚敦慈指出，過碳酸鈉在與水接觸後，會釋放出過氧化氫，具備強效的清潔與消毒能力，可以分解油脂與食物殘渣，減少蟑螂的食物來源。

▲沙拉脫,洗碗精,全聯（圖／記者徐銘穗攝）
▲內行狂推用洗碗精來殺蟑螂，效果好又好清潔。（圖／記者徐銘穗攝）
資料來源：PTT譚敦慈

