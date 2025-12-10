我是廣告 請繼續往下閱讀

▲小薰（右）爆出矯正牙齒賒帳14萬元，遲遲未付款，診所追討2年都沒拿到錢，連帶讓鄭人碩（左）也成了被催債的對象。（圖／資料照）

小薰（黃瀞怡）今（10）遭爆拖欠牙醫費用，男友鄭人碩也在同間診所看診，卻也沒幫忙繳清或是提醒小薰。對此，小薰經紀人以3點回應，強調款項已經結清，至於私事被爆料，經紀人也致歉，「不好意思佔用公共版面。」並表示小薰未來會專注工作，用作品說話。對於拖欠牙醫治療費用，小薰經紀人提出3點回應：1.​款項已結清，她的個人醫療與財務事宜已在內部妥善處理，所有相關款項均已結清完畢。2. ​因為是她個人私事，不好意思要佔用公共版面。謝謝大家的理解。​3. 未來小薰還是會專注於工作與自我提升，努力用作品說話。小薰今被《鏡週刊》爆料在知名牙科診所進行隱適美療程，但中途更換成牙齒貼片，因而拖欠14萬元治療費，雖然態度良好，但每次都推託「下次會付」，讓診所方很難做人，而男友鄭人碩也在同家診所看牙，卻也沒幫忙提醒或是付款，意外牽涉其中。