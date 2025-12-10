我是廣告 請繼續往下閱讀

底特律老虎近年靠著自家農場養出的超級王牌史庫柏（Tarik Skubal）重返季後賽行列，這位剛拿下連續兩屆美國聯盟賽揚獎的巨星，原本被視為球隊的建隊基石。不過，老虎棒球營運總裁哈里斯（Scott Harris）今（10）日卻投下一顆震撼彈，公開表示球隊中「沒有非賣品」，此話一出，立刻讓史庫柏可能離隊的傳聞甚囂塵上，道奇已準備祭出驚人籌碼，試圖網羅這位連兩年奪得美聯賽揚獎的頂級投手，補強爭冠最後一塊拼圖。為了打造一支長盛不衰的勁旅，老虎似乎準備做出大膽決定。「我不相信在這個層級有什麼所謂的『非賣品』。」哈里斯（Scott Harris）接受《MLB Network》訪問時直言不諱：「這並不是針對史庫柏，而是我們建立贏球組織的一貫方針。」哈里斯強調，身為總裁的職責是讓組織變得更好，這意味著他必須聆聽每一個交易機會，「無論這個交易成真的可能性有多高或多低。」這番言論被外界解讀為，只要對方的報價夠誘人，老虎隨時準備將他們的王牌擺上貨架。儘管現年29歲的史庫柏被公認為當今棒壇最強投手之一，且他本人也明確表達不想被交易、希望能繼續穿著老虎戰袍登板的意願，但現實的商業考量卻成了最大阻礙。史庫柏將在2026年賽季結束後成為自由球員，屆時預料他將簽下一紙刷新投手歷史紀錄的天價合約，這筆金額很可能超出老虎隊的預算範圍。據傳，這位兩屆全明星球員曾在2024年拒絕了一份4年、總值低於1億美元（約新台幣31.2億元）的續約報價，顯示雙方在價碼上仍有不小落差，這也迫使球團必須提前考慮交易的可能性。道奇之所以對史庫柏如此積極，源於現有先發輪值存在不確定性，包括格拉斯諾（Tyler Glasnow）在內的主力投手健康狀況堪憂。若能補進一位像史庫柏這樣具備賽揚等級穩定性的左投，將大幅提升球隊戰力與深度。道奇正在力拚世界大賽三連霸，史庫柏正是他們眼中的「最後一塊拼圖」。