我是廣告 請繼續往下閱讀

2018年空軍一架F-16V在漢光演習期間發生撞山事件，導致飛官殉職，為防憾事再度發生，空軍在2020年編列預算爲現役F-16V戰機加裝自動防撞地系統（AGCAS）。空軍今（10）日證實，由於現役141架F-16V戰機飛控系統與美軍不同，目前現役F-16V戰機飛控電腦與軟體在進行整合提升中，預計2028年全數完成，新購的66架F-16V戰機則是已內建自動防撞地系統。空軍一架F-16V戰機，8日從台東空軍基地起飛，飛行員在進行帶大G力動作時，瞬間發生空中大G昏迷狀況，導致戰機失控，從2萬呎高空急速墜下降到6000呎，所幸飛行員及時甦醒將飛機拉高飛行高度。國防部今日例行記者會上，媒體關注F-16V戰機加裝自動防撞地系統進度。空軍司令部督察長江義誠少將回應表示，自動防撞地系統就是俗稱的Auto GCAS，空軍在民國109年（2020年）納入F-16升級計畫裡面的執行的工項。現在是依照計畫來進行。針對安裝進度部份，在2024年開始執行全數機隊的安裝，因為空軍F-16型機的飛控軟體，還有飛控電腦，跟美軍的模式是不同的構型，所以後續要針對飛控電腦，還有飛控軟體要做整合跟提升，現在整個Auto GCAS都是按計畫在執行這個系統的提升江義誠表示，整個計畫期程是在2028年完成，現在F-16V要準備加裝用新的叫混合式的飛控電腦，所以整個飛控電腦的結構、構型都要改變。軟體的部分的話，因為以前是屬於類比式，現在是屬於數位飛控式，所以飛控軟體要做提升，並且要做整合。美軍在去年都已經針對空軍這些系統整合已經做完驗證，情況都是正常，所以可以符合空軍現在進度來執行。美方會提供這個混合式的飛控電腦，陸續遞交我方之後做飛控電腦的更換。至於新購的66架F-16V戰機，江義誠表示，都是具有防撞地系統的。至於空軍基本組飛官完訓是否仍要完9G訓練？江義誠回應說，「是」，AJT勇鷹高教機則要完成8G訓練。針對媒體報導8日大G昏迷的飛官已是第2次發生大G昏迷狀況，江義誠澄清表示，這個飛行員在之前的飛行情況都是正常，上次不幸發生空中G力昏迷事件是第一次，並沒有這個媒體所說的、已經發生過兩次G力昏迷的事件。