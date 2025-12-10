奇美博物館埃及展「快速入場預約」通關服務！時間、方法一次整理

台南奇美博物館與大英博物館合作，2026年1月29日特展《埃及之王：法老》（Pharaoh: King of Egypt），門票搶翻天掀起埃及狂熱潮，官方表示，「特別推出特展『快速入場預約』全新服務，讓已購票民眾省時通關。好奇如何預約場次？《NOWNEWS今日新聞》記者整理時間、方法，本文提供給讀者一次掌握。
大英博物館鉅作將抵台，台南奇美博物館2026《埃及之王：法老》特展，早鳥票開賣即當機、10萬張門票秒殺熱銷。館方預期明年開展尖峰時段將湧現大量觀展人潮，為提升觀展體驗，奇美博物館特別推出特展「快速入場預約」全新服務。
只要持有奇美博物館《埃及之王：法老》特展票券，包含全票、優惠票、早鳥票等，皆可於奇美博物館官網提早預約場次，到時候即可快速入場、省時通關好方便；當然已購票但未提前預約場次的民眾，也能自由彈性到館、現場依序排隊入場。
◾️如何預約？
進入奇美博物館官網系統填寫資料（含票號或訂單編號），請民眾先確認購買的票券有無選定日期，點入「有選定日期」或「無選定日期」的指定連結後，填寫資料、選擇時段即完成。
若同行有免費資格者，請計入預約人數。預約完成後，將發送通知信至您的信箱。「免費資格」為未滿7歲／持身心障礙手冊者及陪同者一名（須同時入場）／持有效期內之觀光局核發導遊/領隊證者。
提醒大家，凡持「開幕限定票」、「週三藝享票」的民眾，因票券已包含參觀場次，無需再進行快速入場預約。
◾️可預約參觀日期
可預約的參觀日期開放至2026年6月30日，後續參觀日期將於開展（2026年1月29日）後逐步開放。
◾️如何入場？
預約資格將為參觀者保留15分鐘，逾時依現場人流排隊入場。入場時須同時出示：
1、預約成功畫面或提供預約者手機號碼。
2、特展門票（優惠票需出示證件；免費資格者無須持票但需憑證入場）。
園區停車場至博物館入口步行約15分鐘，建議提前出發。
◾️預約修改或取消
可於入場日期的前一日23:59前，透過預約成功通知信的「查看更多」返回系統進行修改或取消。舉例：若預約2月12日9:30時段，須於2月11日的23:59前變更完成（僅能修改尚有名額的日期／場次）。
奇美博物館表示，特展《埃及之王：法老》特別新增的「快速入場預約」，是為已購票民眾設計的便利服務，無強制性，旨在分散人潮、縮短現場等待時間，使展場動線更順暢、提升整體參觀品質。
不過提醒大家，尖峰時段可能需要耐心等候，官方也推薦可利用時間體驗VR節目《消失的法老》、參觀常設展、享用餐飲或於戶外休憩等。
大英博物館精選280件展品來台，在台南奇美博物館展出，歷史橫跨近3000年，從古埃及第三王朝至滅亡後的羅馬時期，領略拉美西斯二世、圖坦卡門等56位法老統治期間的文物；涵蓋黃金珠寶、陪葬珍品、棺木與文書信件等豐富多元品項，從工藝精巧僅2公分的金飾、到重達2噸的宏偉石像，尤其一次罕見來台總計達28噸的巨型石雕，震撼磅礡。
奇美博物館《埃及之王：法老》展覽時間、地點
◾️展出地點：奇美博物館 一樓特展廳
◾️展覽時間：9:30-17:30
◾️展覽日期：2026年1月29日至2027年1月10日（週三、除夕休館）
◾️官網購票網址：https://chimeimuseum.fonticket.com/
◾️其他售票平台：Klook、KKday、ibon、Trip.com、易遊網
資料來源：奇美博物館、大英博物館、Klook、KKday、ibon、Trip.com、易遊網
