全聯過去因結帳金額與標示價格多次不一致，引發民眾抱怨。今（10）日，全聯行銷協理劉鴻徵宣布，全聯將斥資30億元，在全台全聯門市全面導入電子價卡，預計最快1年內、最慢3年內，全數完成1250家門市更新。今（10）日正式開幕的「大全聯青埔店」也率先上線4萬台電子價卡，希望透過智慧化管理工具減少人力成本，並實現線上線下的即時定價管理，提升「價格正確性、優惠更即時」。
全聯行銷協理劉鴻徵提到，全台大全聯本就使用原系統的電子價卡，而全聯則是已經有5家導入，近期還有5家會全面更換，未來3年內全台門市都將全面更換。總投資規模超過30億元，大型店更換電子價卡每家需投入500萬至600萬元，小型店則約200萬至300萬元。
全聯指出，全面換上電子價卡後，可落實即時動態定價，並強化進銷存管理，真正做到線上線下同步的即時定價。
全聯總經理蔡篤昌說，電子價卡能「提高價格正確性、讓優惠更即時」。他提到，過去電子價卡成本偏高，因此遲未全面導入，但近年電子價卡越來越普及後，價格也下降，加上人力成本攀升，因此決定全面更換電子標籤，預計最快1年內、最慢3年內，全數完成1250家門市更新，不過他也強調「希望越快越好」。
蔡篤昌也補充，林敏雄董事長評估國際零售趨勢後認為，全球最大零售／量販業者 Walmart（沃爾瑪）今年已宣布大規模導入電子價卡，全聯此時跟進正是最佳時機。
🟡全聯過去針對價格標示錯誤發致歉聲明
全聯過去也針對價格標示出錯致歉，聲明指出，「全聯一直以來都希望提供具競爭力的優惠價格給顧客，創造顧客、供應商、通路都能三贏的消費經驗。但針對價格標示管理，全聯已深切檢討標價相關流程，由於頻繁的查價、降價，同時造成門市同仁執行替換價卡的困難，進而導致消費者誤解，原本盡力提供優惠價的美意也大打折扣，針對這點全聯深感抱歉。」
官方強調，已聽到消費者的聲音，未來將持續提供優惠價格，但會提出便於門市同仁執行的標示作業，不但讓同仁更省力化作業，也讓消費者能更安心選購，並允諾長期投資設備道具，全門市將逐步全面更改為電子價卡，讓價格調整能更準確無誤，守護安心、便宜、便利的品牌核心價值。
