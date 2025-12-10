我是廣告 請繼續往下閱讀

PCB大廠金居今（10）日出關，挾帶著漲價題材以及11月營收報喜，股價表現強勁，盤中攻上漲停價279元，再創新天價。銅箔廠金居在積極提高高階銅箔的生產比重以因應AI伺服器的高頻高速運算需求，營收也在向上竄升中，11月營收為新台幣7.16億元，改寫46個月來新高，月增2.04%，年增27.81%，1-11月營收71.29億元，年增15.03%。並已經超越2024年的全年營收。金居日前公布最新自結獲利資訊，2025年10月稅後純益爲新台幣1.09億元，年增1.37倍，單月稅後純益0.43元，加計1-3季財報，稅後賺7.94億元，每股純益達3.14元。在營運上，目前金居HVLP3與HVLP4產品合計營收比重約10-15%，預估2026年將提升至15-20%。隨著AI伺服器應用需求快速成長，高階銅箔HVLP4（超低粗度第四代）2026年供需勢將缺口擴大，目前銅箔廠金居不斷擴線調整，透過產線轉換到HVLP3或HVLP4。金居表示，目前正加速台灣三廠蓋廠進度，趕在明年第四季開出產能，目前高階銅箔HVLP4產品已是主流，明年HVLP4產品有可能供不應求，公司現以HVLP3和HVLP4為主，新廠產能全部以HVLP4產品為主，看好明年營運與獲利有望再向上，在新廠加入後，2027年營收成長更強勁。