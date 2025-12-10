我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄市鳳山區今天上午7時許驚傳血案！一名46歲的呂男一早前往光遠路一家檳榔攤討債，怎料竟與債務人母親、68歲王姓老闆娘爆發口角爭執，隨後他竟情緒失控，掏出預藏的刀子朝對方猛砍，導致老闆娘倒臥血泊中哭喊救命，警方獲報後到場，緊急將老闆娘送醫，但仍宣告不治，至於砍人逃逸的呂男則是躲在草叢內被警方發現逮捕，詳細案情仍待警方近一步釐清。據了解，今天上午7時許，46歲呂姓男子，來到高雄鳳山一家檳榔攤，要找王姓老闆娘兒子討債，過程中與老闆娘發生口角衝突，呂男隨即拿出預藏刀子狂砍對方，導致老闆娘倒臥血泊中，而呂男砍人後一跛一跛地離開現場。根據《ETtoday新聞雲》報導，目擊鄰居指出，今早聽到外面傳來淒厲的呼救聲，走出門查看時，發現老闆娘遭一名男子砍傷，現場血跡斑斑，嫌犯手上還拿著刀子，頻頻催促老闆娘「把錢拿出來。」警方接獲報案後到場，發現老闆娘已經沒有呼吸心跳，緊急送醫搶救後宣告不治，至於落跑的呂男，則被警方發現躲在附近草叢內，起初一度否認犯行，直到鞋上沾血被抓包，員警更在水溝裡尋獲兇刀，他才坦承犯案。初步了解，呂嫌多年前疑似曾替王婦兒子籌措保釋金，沒想到今早騎機車到檳榔攤討債行凶，警目前方已將機車與凶刀扣留進行調查，呂男也被逮補，全案正進一步調查釐清中。