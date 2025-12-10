我是廣告 請繼續往下閱讀

移民署表示，近期陸續傳出國人在中國旅遊時，為方便辦理鄰國簽證或加快出入境流程，誤信當地旅行社「快速通關」、「代辦簽證」等說法，申請一次性邊境旅遊護照，導致觸法、面臨台灣戶籍被撤銷的風險，提醒出國或跨境旅遊時務必注意，以免因一時疏忽而影響自身權益。移民署表示，曾有民眾在中國旅遊時，誤信當地旅行社宣稱能協助快速辦理鄰國簽證或加速通關流程，申請「一次性邊境旅遊護照」等證件，但這類證件看似便利，卻可能造成嚴重後果，一旦被視為領用中國護照，當事人將面臨台灣戶籍遭撤銷，喪失相關身分權益。移民署說，依現行法規，台灣人不得在中國設有戶籍，也不得領用中國簽發的護照，若違反規定，將被視為喪失台灣人身分，根據作業規範，一旦移民署掌握到民眾在中國具有戶籍紀錄或持有中國護照、身分證、定居證等文件，會通知戶籍地戶政事務所，依法逕行廢止台灣戶籍，程序均有法源依據，並非行政機關的裁量性措施，因此民眾務必特別留意相關風險。此外，移民署也提到，若其他政府單位或民眾檢舉他人持有中國相關證件，主管機關將依行政程序辦理查證，要求當事人提出說明，若確認屬實，戶政機關便會依規定撤銷戶籍，不僅影響個人的身分認定，一旦戶籍遭廢止，後續健保、選舉權、稅務、各項社福資格等，都可能受到影響，後果遠比旅遊的一時方便更嚴重。移民署呼籲，在中國旅行期間，無論是為了前往鄰近國家，或希望簡化通關流程，都不應接受任何能「快速通關」或「代辦簽證」，而需申領邊境旅遊護照等說法，面對陌生流程或不明白的文件時，應先向官方單位或可信管道確認，以免因一時疏忽而造成重大權益損失。