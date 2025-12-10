樂桃航空（Peach Aviation）機票優惠活動來了！今（10）日12:00開賣，活動將至12月14日23:59為止，此次「雙12來飛趣日本」活動可適用此優惠的期間為2025年12月16日～2026年10月23日，主打飛日本單程最低1580元起。《NOWNEWS》整理台北、高雄出發共5航線價格、預訂方式等資訊一次看。
樂桃航空（Peach Aviation）此次「雙12來飛趣日本」活動促銷開跑，主打「Minimum票價類型」單程新台幣1580元起，適用於今（2025）年12月16日～2026年10月23日的航班。適用航線包含台北(桃園)出發往大阪(關西)、東京（羽田)、名古屋(中部)、沖繩(那霸)以及高雄出發往大阪(關西)共5條航線，即此次並無台北（桃園）飛東京（成田機場）之優惠。樂桃航空今（10）日12:00開賣，於樂桃航空官網可下訂。
🟡本次樂桃航空「輕鬆飛！樂享限時促銷」促銷機票適用航線特價一次看：
▪️台北(桃園)-大阪(關西) 2180元起
▪️台北(桃園)-東京(羽田) 2890元起
▪️台北(桃園)-名古屋(中部) 2280元起
▪️台北(桃園)-沖繩(那霸) 1580元起
▪️高雄-大阪(關西) 2180元起
以上票價為每位乘客單程之Minimum 票價，部分時段不適用此優惠。除票價外，須另支付機場服務費等，行李託運和預選座位皆須另外付費，但是樂桃航空不另收燃油費。無法指定Fast Area座位類型。
🟡本次樂桃航空「雙12來飛趣日本」訂購方式：
一、選擇促銷中的「航線」和「日期」，並點選搜尋。
二、如果適用航班的票價上顯示「SALE」標記，則表示此為促銷航班且尚有座位，請選擇票價後進行購買手續。
▲本次樂桃航空機票促銷訂購方式（圖／翻攝樂桃航空官網）
星宇航空也有雙12優惠 還有5天
另外，星宇航空也從即日起推出雙12優惠，活動將至12月14日。從台北（桃園）、台中出發都有促銷價，機票達人布萊N就在臉書粉專「布萊N 機票達人」提到，此次星宇航空促銷活動中，飛宮古島(下地島)竟然只要來回含稅價7037元起。星宇航空將於2026年2月12日起，重新開航台北—宮古島下地島機場航線，並新增台中—宮古島定期航班，隔日（2月13日）正式啟航。
另外，台北（桃園）飛往曼谷、宿霧、胡志明、河內等，也都只要7000多元，都是值得考慮下手的價格。記者到星宇航空官網實際查詢，飛往曼谷的來回機票促銷價只要7866元，而且目前許多日期都有此價格，也很值得下手。
資料來源：樂桃航空、星宇航空
