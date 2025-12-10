我是廣告 請繼續往下閱讀

中華職棒傳奇球星「森林王子」張泰山今（10）日透過官方粉絲團發布了好消息，他透露兒子張可洛確定收到日本甲子園名校「沖繩興南高校」的錄取通知，即將展開為期三年的高中棒球與學習生涯，消息一出，立刻獲得台灣球迷廣大祝賀。張泰山今日透過官方粉絲團發布了好消息，他透露：「可洛終於在今天收到興南高校的錄取通知了！」並表示兒子為此旅日夢準備了一年多，過程不敢鬆懈。張泰山坦言，選擇報考興南高校，不僅因為其棒球實力，更因為該校對學生的多元化要求：「報考的興南高校，是一所希望學生多元化發展的學校，不能只會打棒球，學生還需要好好讀書，很重視培養球員的社會責任感和人格特質，所以可洛在準備的過程不敢太鬆懈！」張泰山也特別感謝「中琉文化經濟協會」在準備過程中給予的協助，使張可洛能順利通過考驗。最後，他以父親身份期許兒子：「接下來三年的高中生活，才是真正考驗的開始，一切都要靠自己努力與堅持下去，爸爸相信你可以的。」沖繩興南高校是日本高中棒球的著名學府，曾多次代表沖繩縣晉級夏季甲子園，並在2010年創下歷史性壯舉，奪得春季、夏季甲子園「春夏連霸」的最高榮譽。該校知名校友包含日本職棒歐力士猛牛的王牌強投宮城大彌。宮城大彌在2021年奪下新人王，並在2021年和2025年入選明星賽，日職生涯防禦率僅有2.48。由於父親張泰山是中華職棒的傳奇人物，張可洛自幼打棒球便備受關注。而他的名字更是有著特殊的意義，源於張泰山在2008年北京奧運期間，因服用含有「可洛米酚」（Clomiphene）成分的助孕藥而被禁賽，因此取名為「可洛」。如今，張可洛將帶著這份特殊的關注和父親的期許，踏上甲子園的追夢之路。