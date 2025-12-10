我是廣告 請繼續往下閱讀

▲TGI FRIDAYS台中市政分店門口還張貼著新年派對的宣傳廣告，卻將於明年元旦結束營業。（圖／記者顏幸如攝，2025.12.10）

TGI FRIDAYS官方在臉書無預警宣布，經營長達20年的台中市政分店將於明年元旦結束營業，老台中人為之震驚！未來台中僅剩崇德店，在地人大喊「時代的眼淚」。台中市地政局長曾國鈞得知後說「非常肯定TGI FRIDAYS為企業形象做的決策」，他表示該處抵費地的地上權3年前就到期，市府要求新國開發公司拆建物還地被拒絕，雙方打官司中，近期將圍起該地宣示主權，但會留通道給38家承租業者通行。知名美式餐飲餐廳「TGI FRIDAYS」（星期五美式餐廳）官方近日宣布，經營長達20年的台中市政店，將在2026年1月1日起結束營業。台灣代理商證實，目前正積極尋找新地點開設新店，未來將有新門市與顧客見面。「TGI FRIDAYS」1991年進駐台灣，目前全台擁有18間分店，首間門市坐落台北敦化北路，第二間店是已遷址的台中英才店，即將停業的市政店鄰近捷運站，已有20餘年歷史，是很多人的青春回憶，死忠粉絲崩潰喊「好捨不得」、「成了時代眼淚」、「是漲房租了嗎」？其實是位於七期的「TGI FRIDAYS」市政店土地爭議延燒多時，市府地政局表示，惠國段60、65地號等2筆抵費地為活化利用，市府2003年與新國開發簽約設定地上權20年，開發為興國自在商場、星期五美式餐廳市政店，合約2023年到期，新國開發卻未依約拆除建物並歸還土地。該處土地位於市政北一路和市政路間，緊鄰文心路的黃金地段，面積約1000坪，市府自2023年8月起多次函知開發商新國開發依契約拆建物還地，但新國開發拒絕，2024年市府狀告新國開發，4度以存證信函等告知「TGI FRIDAYS」等38家承租業者，並設置告示牌，呼籲業者盡速依約還地；新國開發則表示，延長地上權15年訴訟仍審理中，中市府主張拆屋歸地無理由。得知「TGI FRIDAYS」宣布台中市政店將停業，地政局長曾國鈞得知後說「非常肯定他們為維護企業形象做的決定」，他表示市府和新國開發的官司已打了2年，去年設置告示牌未產生太大警示作用，因此計劃在這個月架設圍籬，讓各界清楚這塊地屬市府所有，「TGI FRIDAYS」市政店將營業到本月底，市府不會影響業者做生意，「我們會留通道」。