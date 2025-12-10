美國在台協會（AIT）10日在臉書發文表示，包括H1-B、H-4、F、M、J簽證，自本月15日起，申請人必須把社群媒體帳號隱私設定調整為「公開」，以便進行必要審查，從而根據美國法律確認其身份及入境美國資格。
據了解，該臉書所提到的簽證皆屬於非移民簽證類別。其中，「H-1B」屬於短期工作簽證。適用於在美國從事專業性職業（Specialty Occupation）的外籍人士。必須由美國雇主擔保才能申請，設有年度配額限制。
「H-4」屬於家屬簽證。適用於H-1B等H類簽證持有者的配偶及未滿21歲的未婚子女；「F」屬於學術學生簽證，是專為前往美國從事學術學習（如大學、語言學校、中小學）或語言訓練課程的學生設立。
「M」屬於職業學生簽證。專為前往美國從事職業或非學術學習（如技術學校、烹飪學校、飛行訓練等）的學生設立；「J」屬於交流訪問簽證，專為參與經美國國務院核准的交流訪問計畫的人士設立。目的是促進教育、藝術和科學領域的知識和技能交流。計畫類型多樣，包括：研究學者、教授、學生（交換生）、暑期工作旅遊、專業實習、醫師培訓等。
美國總統川普總統9月發布「限制特定非移民勞工入境」的公告，並對H-1B工作簽證的新申請人收取一次性、10萬美元的費用。
此外，美國近期開始縮緊簽證發放的審核，主要是11月底，29歲阿富汗籍嫌犯拉坎瓦爾（Rahmanullah Lakanwal）在華府伏擊兩名國民兵，造成一死一傷的慘劇後，華府宣布立即暫停來自19個「關注國家」（nation of concern）的綠卡、美國公民身分和其他移民申請。
今年6月，AIT宣布恢復受理學生簽證，申請人必須把社群媒體帳號的隱私改成公開，以利審查程序。美國國務院於本月上旬宣布，H-1B及H-4簽證申請人，12月15日起正式納入「線上數位審查」。
如果申請人的隱私設定為「私人」或「有限」，可能被認為該名申請人可信度不足，會有來自發證單位的進一步詢問，甚至拒發簽證。律師提醒，在某些情況下，社群帳號完全沒有線上足跡，也可能被負面解讀。
還有一點更須注意，H-4簽證申請者的網路貼文，也可能影響H-1B簽證主申請人的審核結果。
