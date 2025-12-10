買蘋果iPhone需要賭人品嗎？有網友在Dcard發文指出，準備從三星轉投iPhone 17與iPad Air平板，但無法決定應該要在蘋果官網下單享有14天免費退換貨，但如果到通訊行或是蝦皮等網購平台，可以便宜1000至1500元，但退貨相對麻煩，且新品若有狀況只能走原廠保固維修，甚至可能拿到整新機，讓他忍不住直呼「不就等於在賭人品嗎？」就有內行人建議可以有第四個選項，就是到好市多買，價格比較便宜，而且還可無條件退貨，但前提要先有會員資格。
Dcard有網友想要從三星跳槽到蘋果，想入手iPhone 17標準版 還有iPad Air平板 目前考慮的購買方式有三種，第一種就是官網原價訂購，享14天無條件退貨，另外，通訊行或蝦皮購入，但發現通訊行或蝦皮沒有所謂的瑕疵退貨權利，新品瑕疵一律只能原廠保固送修，蝦皮就算退貨也會跟你收30%整新費，這樣一來即便可以便宜1000～1500元的情況下 不就等於是要賭人品嗎？
該則貼文吸引不少人回應，多數網友第一時間都站在保障至上立場，力推直接從Apple官網下單。因為根據Apple官方規定，透過官網購買的產品，自簽收日起有14天鑑賞期，只要外觀完整、配件齊全，就能在期限內申請退貨，被認為是最放心的試用緩衝期，尤其對第一次碰iPhone、在意機身是否有細紋、螢幕是否有暗點的消費者來說，這段時間就是拿來檢查新機的黃金期，也因此網友才會直言「第一次買絕對是吹毛求疵，就是上官網買啦」、「無條件退貨比一兩千塊還重要」。
通訊行價格有優惠，但退換貨嚴苛
不過，被原PO點名「在賭人品」的通訊行與電商平台，也不是完全沒有優點。通訊行常見做法是拿出比官網略低的現金價，搭配門號、配件或舊機收購方案，對已經很熟悉蘋果生態、只追求價格的老手果粉來說確實有吸引力。也有網友分享，若是完全沒用過iPhone的族群，從通訊行購入反而有好處，因為現場人員通常會協助開箱、貼保護貼，甚至一步步教你如何從Android轉移資料，等於把新手上路的技術門檻一次解決。缺點是，多數通訊行拆封後就不再接受退貨，手機若有小瑕疵只能直接走原廠保固，對完美主義者就沒有那麼友善。
內行人推「好市多」，比官網便宜還可退換貨
這波討論也意外帶出「第4選項」好市多。部分網友指出，好市多賣場或線上購物雖然在價格上未必能擊敗所有通訊行與電商，但常會祭出比官網略低的售價，再加上向來寬鬆的退貨制度，被視為兼顧價格與保障的折衷選擇。有網友就在相關討論中提到，若真的遇到機王，好市多往往能用退貨方式處理，對於不想承擔整新機風險、又不想完全放棄價差的族群，是相對安心的管道。也有消費者分享，好市多近年iPhone一開賣就比官網便宜，甚至出現秒殺的情況，會是個兼顧兩方面的選擇，但前提要先有好市多會員資格才可以。
資料來源：蘋果、Dcard
我是廣告 請繼續往下閱讀
該則貼文吸引不少人回應，多數網友第一時間都站在保障至上立場，力推直接從Apple官網下單。因為根據Apple官方規定，透過官網購買的產品，自簽收日起有14天鑑賞期，只要外觀完整、配件齊全，就能在期限內申請退貨，被認為是最放心的試用緩衝期，尤其對第一次碰iPhone、在意機身是否有細紋、螢幕是否有暗點的消費者來說，這段時間就是拿來檢查新機的黃金期，也因此網友才會直言「第一次買絕對是吹毛求疵，就是上官網買啦」、「無條件退貨比一兩千塊還重要」。
不過，被原PO點名「在賭人品」的通訊行與電商平台，也不是完全沒有優點。通訊行常見做法是拿出比官網略低的現金價，搭配門號、配件或舊機收購方案，對已經很熟悉蘋果生態、只追求價格的老手果粉來說確實有吸引力。也有網友分享，若是完全沒用過iPhone的族群，從通訊行購入反而有好處，因為現場人員通常會協助開箱、貼保護貼，甚至一步步教你如何從Android轉移資料，等於把新手上路的技術門檻一次解決。缺點是，多數通訊行拆封後就不再接受退貨，手機若有小瑕疵只能直接走原廠保固，對完美主義者就沒有那麼友善。
內行人推「好市多」，比官網便宜還可退換貨
這波討論也意外帶出「第4選項」好市多。部分網友指出，好市多賣場或線上購物雖然在價格上未必能擊敗所有通訊行與電商，但常會祭出比官網略低的售價，再加上向來寬鬆的退貨制度，被視為兼顧價格與保障的折衷選擇。有網友就在相關討論中提到，若真的遇到機王，好市多往往能用退貨方式處理，對於不想承擔整新機風險、又不想完全放棄價差的族群，是相對安心的管道。也有消費者分享，好市多近年iPhone一開賣就比官網便宜，甚至出現秒殺的情況，會是個兼顧兩方面的選擇，但前提要先有好市多會員資格才可以。
資料來源：蘋果、Dcard