受到不少年輕人喜愛的中國社群平台「小紅書」由於資安檢測未通過以及涉及詐騙案件多，內政部及刑事局4日宣布將啟動「網際網路停止解析及限制接取」措施封鎖1年。然而，此舉卻引發外界不同聲音。有自稱是新北市某派出所員警的網友曬出截圖，表示派出所受理小紅書的詐騙報案僅有8則。對此，刑事局今（10日）也首度做出回應了。一名自稱是「新北某蛋黃區派出所員警」的網友日前在Dcard上發文，表示分局內有一個詐欺承辦人群組，「只要分局轄內派出所有受理到詐欺案件，都要把詐騙種類跟平台及詐騙經過打成摘要傳到群組給偵查隊承辦人審核。」而從截圖中可見，臉書詐騙報案有500則以上、IG有253則、Threads有128，至於小紅書則有8則，「大家看完再自行評斷封鎖小紅書對於減少國人同胞們被詐騙有沒有幫助。」引發討論。針對該名員警的貼文，刑事局今（10日）也做出回應，鑒於詐騙集團的手法日新月異，特別是涉及跨境網路平臺（如小紅書）及如虛擬貨幣案件，詐騙手法迭代更新的速度極快，第一線基層員警每天必須面對處理大量、各類型案件，未受理到並不代表案件不存在，且經查165系統確實有受理民眾小紅書相關詐騙案件，刑事局將利用各種公開場合加強宣導，如涉及公務上訊息，不應在網路上洩漏或評論，以免影響機關形象及公務倫理。