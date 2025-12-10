我是廣告 請繼續往下閱讀

政府普發金1萬元自11月12日開始發放，今（10）日在立法院財政委員會有立委關心領取情況，財政部長莊翠雲表示，截至昨日為止，已有2012萬人領取，約占85%，其中又以登記入帳占42.55%最多，再來是直接入帳占22.75%，ATM領現也有20.16%，郵局領現則占10.28%。政府普發1萬發放對象包括國內現有戶籍國民、因公派駐國外人員及其具我國國籍眷屬、中港澳居民及外國人為我國國民的配偶且取得居留許可者、取得永久居留許可的外國人及2026年4月1日至30日國內出生的國民等，而領取方式比照2023年普發現金6000元方式，採「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」這5種。由於普發現金1萬自11月12日開放領取後，至今已快滿1個月，今日立委也關切領取情況，財政部長莊翠雲表示，截至12月9日已有2012萬人領取，又以登記入帳占42.55%最多，再來是直接入帳占22.75%，ATM領現也有20.16%，郵局領現則占10.28%。此外，根據最新統計，截至今日中午12時，「登記入帳」的登記人數已有865萬1372人，「ATM領現」人數489萬0547人，「郵局領現」人數210萬5859人。