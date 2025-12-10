我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳曉《大生意人》登上LINE TV 10大熱播榜第二，第一名是AAA頒獎典禮&ACON音樂節轉播。（圖／LINE TV提供）

▲LINE TV熱播週榜。（圖／LINE TV提供）

LINE TV 10大熱播榜單出爐！陳曉在和陳妍希離婚後，主演古裝劇《大生意人》，還原了古裝劇中常出現的「寧古塔」中的苦寒，登上第二名，趙露思《許我耀眼》則攻佔第三名，冠軍是AAA頒獎典禮&ACON音樂節轉播。LINE TV 12月1日到12月7日的熱播榜出爐，上週經歷AAA頒獎典禮，節目轉播也登上熱播冠軍，緊接在後的是陳曉主演的《大生意人》，趙露思《許我耀眼》雖然已經播畢一段時間，但熱度仍高居不下，拿下第三名，LINE TV的自製劇《黑盒子》也在第八名。1.《AAA頒獎典禮&ACON音樂節》2.《大生意人》3.《許我耀眼》4.《水龍吟》5.《寶島西米樂》6.《還珠》7.《驚奇旅明星》8.《黑盒子》9.《廚師的迫降：客家廚房2》10.《星廚之戰》