據悉，目前偵查方向為廢油、污水回收的清除機構有關，而基於地利之便，應該主要服務基隆地區船舶的業者。

基隆河11月27日發生油污污染事件，影響到新北汐止、基隆兩地近兩週的供水。經濟部、環境部今（10）日共同召開「基隆水質及因應措施說明記者會」，環境部表示，已針對盛星動力、運達航運2業者開罰160萬元，但強調這兩家都並非污染元凶，且已掌握可疑元凶，但即便如此，環境部仍強調這起事件應為單一事件，而非長期現象。環境部水保司長王嶽斌說明，環境部事發之後督導基隆市環保局、新北環保局及台水公司連日追查污染源，經查污染源熱區鎖定在基隆市暖暖區源遠路102巷溝渠、源遠路124號周邊區域。經過查處，發現分別有盛星動力、運達航運兩家業者違法。盛星動力因用水量達列管規模卻未申請水污染防治許可證、貯油桶容量未設置防溢堤，依《水污染防治法》合計處分100萬元罰鍰，並令停止相關作業；運達航運進行彩繪貨櫃作業，清洗油漆桶及設備廢水直接排放去溝渠，依《水污法》處分60萬元罰鍰；兩者總計遭罰160萬元。然而，環境部次長葉俊宏強調，即便已經抓到2家業者，但並非這整起事件的元凶，這個污染事件的元凶的部分，「我們已經確認了、已經掌握了。」媒體提問，目前已經抓到2家業者及掌握到疑似元凶，至少3家業者，那麼這次基隆河污染事件是否可以認定成單一的排放事件，還是是長期存在的污染現象？對於一口氣查到至少3個行為人，仍認定是單一事件，王嶽斌補充，這次事件認定是非連續性排放狀況，因為不是第一時間查獲，所以必須要花費更多時間蒐證，避免後續陷入行政程序或訴願攻防。而為了長時間解決基隆河污染問題，環境部也提出應回歸到水質水量保護區土地使用及潛在污染源定期巡查，避免在水源區出現可能排放污水的工廠等。環境部表示，將督導地方政府組成跨局處聯合稽查小組，由地方政府針對水源保護區清查沿流域是否設有不符土地使用規範的污染性工廠，或是合法登記、但進行非法行為的工廠，依法列管。對於水保區清查預估花費多少時間，後續是否需要拆除？環境部表示，應該不需要１年的時間，水保區清查也是地方政府長時間必須要進行的工作；至於是否會出現工廠拆除，則會交由地方政府環保局判定。