入冬最強冷氣團周六（13）來襲，低溫下探10度！號稱暖房效率最好的「煤油暖爐」，目前在特力屋有一指定款日本機種，狂砍5000元。此外，內行更力推浴室必備「瞬熱式免治馬桶」，直呼用過回不去。居家三大抗寒神器一次看。
特力屋觀察發現，自11月明顯降溫後，居家保暖商品的詢問度及買氣大增，又以「除濕機、電暖器及瞬熱式溫水免治馬桶便座」表現最佳。
煤油暖爐現折5000元 網友熱議優缺點
被網友評為「暖房效率」最好的煤油暖爐，現正特價中。原價1萬5900元的日本電子式「Dainichi 煤油暖爐」，特力屋實體門市限定現折5000元，折後入手價1萬0900元。
過來人分享，電子式煤油暖爐暖房很快，「遇到霸王級寒流，空調不能用你還能爽用」，但缺點是「要手動加煤油、啟用和關閉時有煤油味、煤油很貴」。不過，根據 Dainichi 總代理商官網資料指出，該款搭載消臭功能，可降低煤油燃燒產生的氣味。
電暖器怎麼選？專家曝選購關鍵
電暖器部分，消費者目前關注度多為放在臥房或辦公室等小空間的機型為主。電暖器／暖爐該怎麼選？特力屋管家洪誌祺建議，首要考量使用空間大小、暖房速度、耗電量與安全性，並依需求選擇類型：
📍6坪以上大空間：可選葉片式為主。
📍5坪以內小空間：可選擇陶瓷式。
📍近距離快速升溫：可選擇鹵素／碳素機型。
此外，洪誌祺也提醒，最重要的是安全性，購買前務必特別注意電暖器是否具備過熱、傾倒自動斷電功能、檢查廠商資訊、通過合格安全檢驗標章等，使用時需搭配獨立插座，並保持通風以免室內氧氣不足以及遠離易燃物等。
浴室保暖神器 石墨烯暖機、免治馬桶人氣旺
在浴室保暖部分，特力屋則推薦「暖風機」和「瞬熱式免治馬桶」。可立放於書桌、浴室壁掛且防潑水的「石墨烯壁掛暖風機」，是近期詢問度高的人氣保暖家電。該款標榜3秒瞬熱也省電，且全機防水設計及免鑽孔壁掛勾，可吊掛於浴室作為衛浴暖風機，多種場景、空間使用彈性高，一機多用相當適合小宅家庭。
而「瞬熱式免治馬桶」更是每年氣候轉冷之際，消費者必購入的人氣商品，溫控坐墊的舒適度及溫水洗淨的清潔衛生，都是讓寒冬如廁舒適的好物，全家各年齡層都適用，只要在冬天享受過溫暖的座墊和溫水清洗屁屁後，便再也回不去冰冷觸感的傳統馬桶座，更是網路盛傳「用過就回不去」的口碑人氣商品。
資料來源：特力屋、Dainichi 總代理商
