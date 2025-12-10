我是廣告 請繼續往下閱讀

2026九合一選舉正逐步升溫，藍綠白三黨積極備戰，各縣市的人選也漸趨明朗，資深媒體人黃暐瀚指出，其實早從民進黨推出第一波縣市長參選人時，就已看得出來，2026民進黨「不只守，還想攻」，主力進攻的縣市，就是宜蘭、台東、嘉義市跟台中；而5個藍營執政的縣市，包括宜蘭縣、台東縣、嘉義市、新竹縣、彰化縣，則是民進黨明顯存在翻轉機會的地區。黃暐瀚表示，先前他所提出「三都、五綠」觀點，點出民進黨的「軟肋」，也就是國民黨進攻的重點，「嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣」，任何一個綠營執政縣市，明年被攻下，黨主席賴清德都有下台的風險。「藍營攻五綠、綠營搶五藍。」黃暐瀚提到，宜蘭縣、台東縣、嘉義市、新竹縣、彰化縣，則是民進黨明顯存在翻轉機會的5個藍營執政縣市。宜蘭林國漳，藍白目前3人角逐尚未底定，綠營在宜蘭過去長期執政，包括陳定南、游錫堃、劉守成、林聰賢，這次派形象清新的律師出戰，同時也是信賴之友會理事長，賴清德一定會把重兵放在宜蘭。黃暐瀚續指，台東陳瑩，21萬人口的台東，原住民佔了7萬多，比例36.8%全台最高。過去20多年，台東縣長都是藍營當選，但排除原住民之後的立委選擇，則是劉櫂豪加賴坤成贏了3次半。只要綠營團結，再加上增加原住民選票，台東縣長或有機會，這次派出老縣長陳建年的女兒，卑南族小公主陳瑩，明顯要搶原民選票。黃暐瀚進一步分析，嘉義市王美惠，地方暱稱「機車立委」的王美惠，常常騎著機車在嘉義市大街小巷來回穿梭。4連霸的地方議員資歷，加上兩屆國會立委歷練，敢抓豬腸的王美惠，地方評價：「很強！」至於新竹縣鄭朝方，黃暐瀚指出，老縣長鄭永金的兒子鄭朝方，拿過金鐘獎、入圍金曲獎，來自深藍家庭，目前竹北市長。最近一次的民調，鄭朝方贏過國民黨兩位立委徐欣瑩、林思銘，同時擁有藍綠兩種背景的鄭朝方，是2026新竹縣長的熱門人選。最後，黃暐瀚談及彰化縣，目前彰化縣民進黨由誰勝出還不確定，但彰化有個很奇怪的「1、2」慣例。一屆民進黨、兩屆國民黨，以此輪替，已經長達36年。所以照慣例，明年又換到綠營執政，結果如何，拭目以待。