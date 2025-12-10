我是廣告 請繼續往下閱讀

▲老詹今年開季傷癒歸隊打了7場，湖人6勝1敗，老詹場均16.1分、7.6助攻、4.7籃板，投籃命中率4成6。（圖／美聯社／達志影像）

▲拉防守，靠教練要求+建立體系+用人，成為所有球員習慣和球隊文化，JJ Redick還有時間調整。（圖／美聯社／達志影像）

▲NOWnews特約作家李亦伸。（圖／NOWnews社群中心製圖）

這兩天NBA最勁爆消息是LeBron James經紀人Rich Paul評西區戰績第二湖人，「湖人現在實力不夠強，他們打法和方式季後賽會受到限制，他們甚至還打不進西區決賽。」非常真實。湖人目前17勝6敗西區第二，僅次於天下第一23勝1敗雷霆，跟西區第三金塊相同戰績。湖人Luka Doncic、Austin Reaves兩名超級後衛每場可以攻下63.4分，1962年以來NBA最強兩人組，兩人每場能創造21.9個罰球，41歲「老詹」LeBron James退居湖人三當家，收著打讓出球權和戰術角色，但老詹隨時都能切換模式，挺身而出帶領隊友贏球。老詹今年開季傷癒歸隊打了7場，湖人6勝1敗，老詹場均16.1分、7.6助攻、4.7籃板，投籃命中率4成6，以一個三當家來看老詹表現和定位非常稱職。但湖人防守效率排在第19，接近第三檔(NBA每10隊一檔)，季後賽籃球和哨音跟例行賽完全不同，另外就是防守強度和持續力更重要，湖人進攻打法單調，季後賽得分模式容易被針對，加上湖人防守不行，面對西區最火三強雷霆、金塊、火箭很難過關。湖人今年夏天簽下的三名自由球員中鋒Deadnre Ayton、前鋒Jake LaRavia、後衛Marcus Smart都成功融入團隊，攻防兩端都打出合格水平，湖人戰力和陣容深度都在提升，但防守和進攻方式仍有難以克服罩門。湖人教練JJ Redick當然知道。明年二月中以前湖人還有補強提升空間，但拉防守，補上板凳最重要又能持球自主創造機會和得分爭冠拼圖，需要湖人總管Rob Penlinka英明操作+一些運氣。拉防守，靠教練要求+建立體系+用人，成為所有球員習慣和球隊文化，JJ Redick還有時間調整。湖人板凳沒有人能得分，少一個從板凳上來可以自主得分和持球的關鍵第六人，這就很難填補。湖人可以出目前在輪換陣容之外前鋒Jarred Vanderbilt或後衛Gabe Vincent，但很難換到理想人選。所以運氣成分很大，湖人交易籌碼有限，也不誘人，合適人選少之又少，需要天上下來禮物，湖人很可能最終什麼都交易不到，只能靠拉防守和戰術設計去做出調整，適應季後賽防守強度，解決陣容缺陷和打法罩門。過去七年NBA變得非常有趣，季後賽運氣和對手更重要，金塊能打雷霆，雷霆能剋火箭，湖人只要能把防守拉上來，就能解決一半進攻打法問題，湖人目前肯定沒有雷霆、金塊陣容完整，也沒有火箭那麼多攻防武器，但有誰想在季後賽提前碰上湖人？NBA季後賽變化莫測，沒有人說得準。