我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨宜蘭縣長提名戰火引爆，《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨（9）日指出，有意爭取提名的立委吳宗憲赴宜蘭縣黨部餐敘，卻被議員狠嗆：「不會讓你選」。對此，也傳出有意爭取提名的議長張勝德回應表示，他和吳宗憲當天互動良好，2人是合作夥伴，非競爭對手，2人昨晚也已通過電話，過程和諧，但他更希望吳宗憲「考慮一下地方上的聲音」。張勝德今接受採訪表示，當天的餐敘是為了和所有黨代表和各鄉鎮的黨主委一起討論黨慶事宜，確實有議員提到選舉話題，但這過程中都沒出現「你不要選」、「不讓你選」等字眼，出席的人也都是民代和主委，並無黑道參與。張勝德說，當天餐敘他也和吳宗憲保持良好互動、一起敬酒，他覺得他們是合作夥伴，而非競爭對手，2人間的溝通也都很暢通。至於黨內初選，2人一定會有共識，並遵循黨中央的決議，相信2人都會願意協調，若要看民調也會欣然接受。張勝德提到，他昨晚也已和吳宗憲通過電話，過程和諧，沒有情緒；2人畢竟同黨，會保持君子之爭，沒有惡性競爭的狀況。不過，地方上議員反映的是地方的聲音，雖然沒人說「不要選」這種字眼，但還是希望吳委員可以考慮一下地方上的聲音，再透過民主的機制，像是比民調等。張勝德認為：「當天吳委員也都保持笑容，維持君子的態度。選舉過程中產生的一些惡語，相信大家都不會有芥蒂。」至於吳子嘉提到黨內已有人把嗆聲的事呈報給考紀會處理，張勝德則說明，目前還沒有考紀會的人和他接觸，就算有，他也會去說明清楚。