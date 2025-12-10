我是廣告 請繼續往下閱讀

泰柬邊境再度陷入血腥衝突，造成至少3名泰國士兵和7名柬埔寨平民死亡，約40萬居民被迫撤離，數百間學校暫停上課。衝突發生於雙方長期存在的爭議地區，民眾與當地官員均對局勢惡化表示憂心。泰國軍方聲稱，柬埔寨部隊先向平民區發射火箭彈，迫使泰方對爭議邊界進行空襲回擊。柬埔寨國防部則表示，部隊遭泰軍攻擊，但遵守停火協議並未還擊，並指控泰國此前已採取多項挑釁行動，局勢再度升高。本波衝突並非首次，根據《BBC》報導，今年7月泰柬兩國曾因柬方發射火箭彈而爆發交火，造成至少48人死亡、30萬人流離失所。隨後在馬來西亞首相安華斡旋下，雙方曾同意立即無條件停火，美國前總統川普亦曾調停，簽署擴大版停火協議，並同意撤出爭議地區武裝力量。然而11月泰方指責柬埔寨在邊境設置新地雷，造成一名士兵受傷，泰國因此暫停協議，外界擔心衝突再度升級。12月雙方再度交火後，泰國政府強調停火協議「沒有奏效」，並表示不會與柬埔寨進行對話，將採取必要手段保護國家主權。柬埔寨則呼籲國際社會譴責泰國侵犯人權行為，並要求泰方承擔責任。前柬國領導人洪森指出，柬國延遲還擊是為尊重停火協議，但泰方是挑起報復行動的「侵略者」。安華呼籲各方克制，以防協議破裂，而美國駐泰使館尚未對最新衝突表態。泰柬邊境爭議可追溯至上世紀初，法國殖民時期劃定的邊界線長達約800公里。雙方對歷史遺址與領土主權爭議頻繁發生衝突，例如1962年國際法院裁定隆端古寺歸屬柬埔寨，但泰國仍主張部分周邊領土。2008年柬方申請將隆端古寺列入世界文化遺產後，衝突再度升溫，雙方數十人死傷，顯示歷史因素仍深刻影響當前局勢。