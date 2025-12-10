我是廣告 請繼續往下閱讀

▲采子（如圖）走出感情低潮，持續創作歌曲、展場演出，怎料近日開唱卻發生跌倒意外。（圖／翻攝自采子IG＠magic_in_me0727 ）

采子慘重摔舞台！「什麼風浪沒見過」惹哭粉絲

▲采子（如圖）不小心摔下舞台，驚險場面全被拍。（圖／翻攝自采子IG＠magic_in_me0727 ）

27歲歌手采子（謝采紋）2021年捲入劈腿小三風波，一度消失演藝圈，直到2023年4月復出，至今2年間來，她持續創作歌曲、展場演出，怎料近日采子開唱發生意外，無預警摔下舞台，頭髮散亂、花容失色，讓全場歌迷嚇了一大跳，事後采子不禁自嘲：「什麼風浪沒見過！別擔心我很常摔倒！」以幽默化解演出危機。采子昨透過社群IG發布1段影片，畫面中見采子站在台上，拿著麥克風準備開口獻唱，背景音樂四起，她突然轉頭走向後方伴奏老師，呼喊想要調整音場，怎料對方沒發現自己，采子再往前跨一步，沒想到下秒直接跌下舞台，半隻腳踩空、馬上以手伏地，驚險瞬間嚇壞全場粉絲。好在采子沒有大礙，她趕緊起身、撥了撥散亂的頭髮，直接用麥克風和工作夥伴溝通，「 這麼好聽的歌！摔完還是要起來美美地唱」，事後也忍不住自嘲：「什麼風浪沒見過，別擔心我很常摔倒」，機智反應及幽默個性，被大批歌迷大讚真性情，直呼：「連摔倒都那麼可愛！」